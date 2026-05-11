ترامب: إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بمهاجمة دول الخليج وسأحقق "نصراً كاملاً عليها"

قال الرئيس الأميركي ، الإثنين، إن ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بمهاجمة دول العربي.

وفي حديثه لـ" "، تعهد بتحقيق نصر كامل على إيران، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في "حالة إنعاش"، وأن "هناك فرصة 1 بالمئة لبقاء وقف إطلاق النار على قيد الحياة".





وتابع ترامب: "سنواصل الضغط على إيران حتى التوصل إلى اتفاق"، متابعا: "قضينا على قادة إيران في الصفين الأول والثاني ولا أحد يريد أن يكون رئيساً".





واعتبر الرئيس الأميركي أن مقترح إيران لوقف إطلاق النار "غبي"، مشيرا إلى أنها "لم تذكر في رسالتها عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي".





ولفت إلى أن إيران "تتفق مع ثم تتراجع عن موقفها"، وأضاف أن الإيرانيين قالوا إن "الولايات المتحدة يمكنها الحصول على المواد النووية، لكن سيتعين عليها إزالتها".





كذلك، أكد أنَّ الطيارين "قاموا بعملهم في قصف المنشآت النووية وكان ذلك عملاً رائعاً".





أيضاً، ذكر ترامب أنَّ الإيرانيين ربما "يحاولون بناء قدراتهم القتالية في الأسابيع الماضية"، متابعا: "خطتي لحصار إيران كانت خطة عسكرية عبقرية".





وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة اعتبر ترامب أنه "حالما ننتهي من مسألة إيران ستشهدون تراجعا كبيرا في أسعار الطاقة". (سكاي نيوز عربية)