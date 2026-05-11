عربي-دولي
ترامب: إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بمهاجمة دول الخليج وسأحقق "نصراً كاملاً عليها"
Lebanon 24
11-05-2026
|
13:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الإثنين، إن
إيران
ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بمهاجمة دول
الخليج
العربي.
وفي حديثه لـ"
فوكس نيوز
"، تعهد
ترامب
بتحقيق نصر كامل على إيران، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في "حالة إنعاش"، وأن "هناك فرصة 1 بالمئة لبقاء وقف إطلاق النار على قيد الحياة".
وتابع ترامب: "سنواصل الضغط على إيران حتى التوصل إلى اتفاق"، متابعا: "قضينا على قادة إيران في الصفين الأول والثاني ولا أحد يريد أن يكون رئيساً".
واعتبر الرئيس الأميركي أن مقترح إيران لوقف إطلاق النار "غبي"، مشيرا إلى أنها "لم تذكر في رسالتها عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي".
ولفت إلى أن إيران "تتفق مع
الولايات المتحدة
ثم تتراجع عن موقفها"، وأضاف أن الإيرانيين قالوا إن "الولايات المتحدة يمكنها الحصول على المواد النووية، لكن سيتعين عليها إزالتها".
كذلك، أكد أنَّ الطيارين
الأميركيين
"قاموا بعملهم في قصف المنشآت النووية وكان ذلك عملاً رائعاً".
أيضاً، ذكر ترامب أنَّ الإيرانيين ربما "يحاولون بناء قدراتهم القتالية في الأسابيع الماضية"، متابعا: "خطتي لحصار إيران كانت خطة عسكرية عبقرية".
وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة اعتبر ترامب أنه "حالما ننتهي من مسألة إيران ستشهدون تراجعا كبيرا في أسعار الطاقة".
(سكاي نيوز عربية)
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحا بمهاجمة إسرائيل وسيدفع ثمنا باهظا
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحا بمهاجمة إسرائيل وسيدفع ثمنا باهظا
ماكرون: "حزب الله" ارتكب خطأً جسيمًا عندما قرر مهاجمة إسرائيل
ماكرون: "حزب الله" ارتكب خطأً جسيمًا عندما قرر مهاجمة إسرائيل
هل أخفق ترامب في تحقيق "توازن النصر" في المواجهة مع إيران؟
هل أخفق ترامب في تحقيق "توازن النصر" في المواجهة مع إيران؟
قرقاش: إيران تمثل "خطراً استراتيجياً" على الإمارات ودول الخليج
قرقاش: إيران تمثل "خطراً استراتيجياً" على الإمارات ودول الخليج
الجيش السوداني: نعدّ العدة للقضاء على ما تبقى من "التمرد"
13:54 | 2026-05-11
الجيش السوداني: نعدّ العدة للقضاء على ما تبقى من "التمرد"
13:54 | 2026-05-11
لمكافحة "الدرونز".. أميركا تشتري "نظاماً إسرائيلياً" بـ10 مليون دولار
13:51 | 2026-05-11
لمكافحة "الدرونز".. أميركا تشتري "نظاماً إسرائيلياً" بـ10 مليون دولار
13:51 | 2026-05-11
هكذا تنظر إيران إلى "حزب الله".. هل اقترب "التنازل" عنه؟
13:47 | 2026-05-11
هكذا تنظر إيران إلى "حزب الله".. هل اقترب "التنازل" عنه؟
13:47 | 2026-05-11
ترامب وشي وجهًا لوجه.. هل تُبرم "صفقة القرن" في بكين؟
13:43 | 2026-05-11
ترامب وشي وجهًا لوجه.. هل تُبرم "صفقة القرن" في بكين؟
13:43 | 2026-05-11
37 سفارة بلا سفير.. هل أدار ترامب ظهره للقارة السمراء؟
13:29 | 2026-05-11
37 سفارة بلا سفير.. هل أدار ترامب ظهره للقارة السمراء؟
13:29 | 2026-05-11
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
13:54 | 2026-05-11
الجيش السوداني: نعدّ العدة للقضاء على ما تبقى من "التمرد"
13:51 | 2026-05-11
لمكافحة "الدرونز".. أميركا تشتري "نظاماً إسرائيلياً" بـ10 مليون دولار
13:47 | 2026-05-11
هكذا تنظر إيران إلى "حزب الله".. هل اقترب "التنازل" عنه؟
13:43 | 2026-05-11
ترامب وشي وجهًا لوجه.. هل تُبرم "صفقة القرن" في بكين؟
13:29 | 2026-05-11
37 سفارة بلا سفير.. هل أدار ترامب ظهره للقارة السمراء؟
13:15 | 2026-05-11
فيروس "هانتا" يثير القلق عالمياً.. هل يتحوّل التفشي المحدود إلى تهديد وبائي جديد؟
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
