37 سفارة بلا سفير.. هل أدار ترامب ظهره للقارة السمراء؟

ويرث غارسيا، الضابط السابق في البحرية، مكتباً "مُنهكاً" فقد أكثر من 20% من موظفيه، وشهد تعاقب ثلاثة قادة مؤقتين. تحت ضغط الانتقادات المتصاعدة، مهد مجلس الشيوخ الأميركي الطريق للمصادقة على تعيين "فرانك غارسيا" مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في محاولة لملء فراغ حاد تعاني منه القارة السمراء منذ تولي الرئيس ترمب منصبه.ويرث غارسيا، الضابط السابق في البحرية، مكتباً "مُنهكاً" فقد أكثر من 20% من موظفيه، وشهد تعاقب ثلاثة قادة مؤقتين.

وتكشف التقارير أن 37 سفارة أميركية من أصل 51 في لا تزال بلا سفير، بما في ذلك دول ثقيلة مثل نيجيريا ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبينما يتهم إدارة ترمب بـ"إهمال" القارة وترك الساحة للصين، يرد المدافعون عن بالإشارة إلى لقاءات ترمب مع 13 رئيساً أفريقياً وجولات مستشاره مسعد بولس المكثفة لإخماد الصراعات، نافين فكرة الانسحاب الأميركي من القارة.