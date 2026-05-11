الجيش السوداني: نعدّ العدة للقضاء على ما تبقى من "التمرد"

أكد السودانية للإدارة، الفريق ركن عبد الخير ، أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها وتستعد "للقضاء على ما تبقى من التمرد".

وأشاد ناصر، في بيان خلال افتتاح منشآت طبية وخدمية بالفرقة الثالثة مشاة في ، بالتنسيق بين الجيش والقوات المساندة التي تعمل تحت قيادته، داعياً المواطنين لعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف للنيل من عزيمة القوات المسلحة.



وأشار ناصر إلى الانتصارات المحققة في محوري كردفان والنيل الأزرق، مثمناً دور الفرقة الثالثة في "حرب الكرامة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي الأزمة التي وصفتها بأنها الأكبر إنسانياً في العالم، مع نزوح 12 مليون شخص ومواجهة نصف السكان لصعوبات في تأمين الغذاء.