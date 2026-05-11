تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لمكافحة "الدرونز".. أميركا تشتري "نظاماً إسرائيلياً" بـ10 مليون دولار
Lebanon 24
11-05-2026
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع الجيش الأميركي عقداً مع شركة "سمارت شوتر"
الإسرائيلية
بقيمة 10.7 مليون دولار لتزويده بنظام التحكم بالنيران "سماش 2000".
Advertisement
وصدر العقد عبر شركة أميركية متخصصة في الدعم الدفاعي، وسيتم تنفيذه عبر شركة أخرى للتجهيزات العسكرية على أن تبدأ عملية التسليم الأولى خلال الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس توسع أنظمة "سماش" في فروع القوات المسلحة الأميركية، وفق موقع "ديفانس بلوغ".
ويعد نظام "سماش 2000"، المعروف أيضا باسم "سماش 3000"، نسخة مطورة من نظام التحكم بالنيران الأساسي للشركة، إذ يضيف إمكانات اتصال تسمح بدمجه مع أجهزة الاستشعار الخارجية وأنظمة إدارة المعارك. وتعتمد التكنولوجيا الأساسية للنظام على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي وخوارزميات تتبع الأهداف، ما يسمح للجندي الذي يحمل بندقية عادية برصد وتتبع واستهداف الأهداف الجوية، خصوصا الطائرات المسيرة الصغيرة، بدقة يصعب تحقيقها عبر الرماية التقليدية ضد الأهداف السريعة الحركة.
ويثبت النظام مباشرة على سكة التثبيت الخاصة بالبندقية، ما يضيف قدرة استهداف متقدمة دون الحاجة إلى استبدال السلاح نفسه، ما يعني أن الجنود المزودين بالنظام يحتفظون بأسلحتهم الحالية مع اكتساب قدرة على مواجهة الطائرات المسيرة، وهي مهمة كانت تتطلب سابقا أسلحة جماعية مخصصة أو صواريخ اعتراضية مرتفعة التكلفة.
وأصبحت مواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة والرخيصة أحد التحديات التي يواجهها الجيش الأميركي، إذ أظهرت الحرب في أوكرانيا والحرب في
إيران
أن المسيرات الصغيرة يمكنها إلحاق أضرار كبيرة بالمشاة والتشكيلات الدفاعية.
وتطور العديد من الدول أنظمة مضادة للمسيرات تتكون من صواريخ موجهة وأنظمة مدافع متخصصة، غير أن العملية تكلف الكثير من الأموال.
ويسمح نظام "سماش" بإسقاط الطائرات المسيرة باستخدام الذخيرة العادية وبكلفة أقل من أي صاروخ اعتراضي.
وبحسب بيان الشركة، فقد جرى نشر أنظمة "سماش" لدى قوات الدفاع والأمن في
الولايات المتحدة
، وإسرائيل، وبريطانيا، وألمانيا إضافة إلى دول أخرى ضمن
حلف شمال الأطلسي
وحلفاء آخرين.
وسبق لسلاح الجو الأميركي أن وقع عقدا، في آذار الماضي، مع نفس الشركة عبر قنوات تسريع مخصصة للإنتاجية العملياتية العاجلة.
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" تكشف: الحصار على إيران يكلف أميركا 400 مليون دولار يوميا
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" تكشف: الحصار على إيران يكلف أميركا 400 مليون دولار يوميا
12/05/2026 05:12:15
12/05/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار للوصول للمرشد الإيراني
Lebanon 24
أميركا تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار للوصول للمرشد الإيراني
12/05/2026 05:12:15
12/05/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "حيدر الغراوي"
Lebanon 24
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "حيدر الغراوي"
12/05/2026 05:12:15
12/05/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "حزب الله - العراقي"
Lebanon 24
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "حزب الله - العراقي"
12/05/2026 05:12:15
12/05/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
حلف شمال الأطلسي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
بريطانيا
ألمانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:33 | 2026-05-11
11/05/2026 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحالف دولي" لتأمين "هرمز".. ماذا تقول المعلومات عنه؟
Lebanon 24
"تحالف دولي" لتأمين "هرمز".. ماذا تقول المعلومات عنه؟
15:56 | 2026-05-11
11/05/2026 03:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفبركة".. ماذا قال أميركيون عن محاولة اغتيال ترامب؟
Lebanon 24
"مفبركة".. ماذا قال أميركيون عن محاولة اغتيال ترامب؟
15:33 | 2026-05-11
11/05/2026 03:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدرس خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران!
Lebanon 24
ترامب يدرس خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران!
15:05 | 2026-05-11
11/05/2026 03:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:33 | 2026-05-11
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:00 | 2026-05-11
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
15:56 | 2026-05-11
"تحالف دولي" لتأمين "هرمز".. ماذا تقول المعلومات عنه؟
15:33 | 2026-05-11
"مفبركة".. ماذا قال أميركيون عن محاولة اغتيال ترامب؟
15:05 | 2026-05-11
ترامب يدرس خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران!
14:35 | 2026-05-11
بسبب رسالة "من وراء ظهره".. نتنياهو يوبّخ رئيس الموساد!
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24