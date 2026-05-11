طهران بانتظار الرد الأميركي عبر الوسيط الباكستاني.. وكالة تكشف!

11-05-2026 | 13:08
طهران بانتظار الرد الأميركي عبر الوسيط الباكستاني.. وكالة تكشف!
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن طهران بانتظار الردّ الرسمي من الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة في الوقت نفسه، نقلاً عن مسؤولين كبار، أن إيران "مستعدة بالكامل لأي خطوة قد يقدم عليها الطرف المقابل".
ونقلت وكالة "إيرنا" عن مصدر إيراني أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن يبقى مرهوناً بالتوافق أولاً على تفاهم مبدئي يضع حداً كاملاً لحالة الحرب.

وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من المسار التفاوضي ستتضمن توقيع مذكرة تفاهم مكتوبة بين الجانبين، تحدد الشروط الأساسية والتوقعات التي يُبنى عليها الاتفاق النهائي.

وأضاف أن المفاوضات ستنتقل بعد ذلك إلى مرحلة تمتد نحو 30 يوماً، مع إمكانية التمديد، بهدف بحث التفاصيل الفنية والصياغات الدقيقة وآليات تنفيذ الاتفاق.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن الرد الإيراني الأخير على المقترح الأميركي تضمّن "بعض التنازلات" بشأن البرنامج النووي، لكنه اعتبرها "غير كافية"، واصفاً المقترح بأنه "ضعيف جداً وغير مقبول".

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، علّق ترامب على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عدم توقع أحد لإغلاق مضيق هرمز، قائلاً: "لقد توقعت ذلك، وكنت أعلم أنهم أغلقوا المضيق. كان ذلك السلاح الوحيد لديهم".

وذكر ترامب أنه يدرس مجدداً تنفيذ ما وصفه بـ"مشروع الحرية" في مضيق هرمز، مؤكداً أنه لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن إطلاق العملية.

وقال ترامب، إن "قيام الولايات المتحدة بقيادة السفن عبر مضيق هرمز لن يكون سوى جزء صغير من عملية عسكرية أوسع نطاقاً".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، صرّح ترامب قائلاً: :"النظام سيستسلم".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد، الأحد، عدم رضاه عن الرد الإيراني على المقترح الأميركي، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول إطلاقاً". 

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران رفضت المقترح الأميركي لأنه، بحسب وصفها، "يعني الاستسلام الكامل للنظام الإيراني". (آرم نيوز) 
