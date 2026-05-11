بسبب رسالة "من وراء ظهره".. نتنياهو يوبّخ رئيس الموساد!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء وجّه توبيخًا لمدير " " ديفيد برنياع، على خلفية رسالة بعث بها الأخير إلى المستشارة القانونية للحكومة، عبّر فيها عن رفضه تعيين مرشح لمنصب .

ووفق ما نقلته "القناة 13" ، شهد نقاشًا حادًا بين نتنياهو وبرنياع، حيث أبدى رئيس الوزراء استياءه من خطوة مدير الموساد، معتبرًا أنها تمت "من وراء ظهره".





وأضاف التقرير، أن "نتنياهو طلب الاطلاع على نص الرسالة التي بعث بها برنياع إلى المستشارة القضائية للحكومة، والتي عبّرت عن تحفظات على تعيين اللواء غوفمان في منصب رئاسة الجهاز الأمني".





وأشارت تقارير إعلامية أخرى، من بينها نشرتها صحيفة " هيوم"، إلى أن "نتنياهو أبلغ برنياع بأنه تجاوز صلاحياته عبر مخاطبة جهات رسمية دون التنسيق معه".





وتتمحور الاعتراضات، بحسب التقارير، "حول قضية تتعلق باستخدام قاصر في عملية تأثير إعلامي خلال فترة خدمته العسكرية، وهي القضية التي أثارت جدلاً قانونيًا وأمنيًا داخل إسرائيل".