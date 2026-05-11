عربي-دولي
"تحالف دولي" لتأمين "هرمز".. ماذا تقول المعلومات عنه؟
Lebanon 24
11-05-2026
|
15:56
تتجه
بريطانيا
وفرنسا إلى تشكيل "تحالف بحري دولي واسع" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين
الولايات المتحدة
الأميركية وإيران خصوصاً بعد حديث عن "تعثر المفاوضات".
ماذا نعرف عن هذا التحالف؟
1- يضمّ أكثر من 40 دولة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، ويُعد الأكبر من نوعه في ملف المضيق، ويأتي ضمن اجتماعات تُعقد لأول مرة على مستوى
وزراء الدفاع
.
- الهدف الأساسي للتحالف هو حماية حركة التجارة العالمية وتدفقات الطاقة بعد الاضطرابات التي سببتها الحرب على
إيران
.
- أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها لتقديم مساهمات عسكرية مباشرة، تشمل سفناً حربية ودعماً لوجستياً واستخبارياً.
- من أبرز الدول الداعمة للمهمة: بريطانيا،
فرنسا
،
ألمانيا
، إيطاليا، اليابان، كندا،
الإمارات
، أستراليا، والبحرين، إلى جانب عشرات
الدول الأوروبية
والآسيوية والأفريقية.
التحالف يركز على مرافقة السفن التجارية وناقلات
النفط
- إزالة الألغام البحرية - حماية الممرات البحرية من أي هجمات أو احتجاز للسفن - دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
