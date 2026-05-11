واشنطن قد تناقش ملف تايوان وقضية جيمي لاي مع بكين

11-05-2026 | 23:08
واشنطن قد تناقش ملف تايوان وقضية جيمي لاي مع بكين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه سيناقش مبيعات الأسلحة إلى تايوان وكذلك قضية قطب الإعلام السجين جيمي لاي مع ⁠نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى بكين هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عن دعم واشنطن المستمر لدفاعات تايوان "سأجري هذا النقاش مع الرئيس شي. الرئيس شي يفضل ألا نقوم بذلك، وسأطرح هذا الموضوع. هذا أحد الأمور الكثيرة التي سأتحدث عنها".

وكرر ترامب في حديثه للصحفيين تشكيكه في احتمال اندلاع ⁠توتر بشأن تايوان خلال فترة رئاسته.

وأوضح ترامب قائلا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث"، من دون ⁠أن يوضح تحديدا ما الذي يقصده، مضيفا "أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام. لدي علاقة جيدة جدا بالرئيس شي. وهو يعلم أنني لا ⁠أريد حدوث ذلك".

ومن ناحية أخرى ذكر ترامب أنه سيناقش مع نظيره الصيني قضية لاي، والذي يعتبر من منتقدي الصين صراحة في هونغ كونغ، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما في فبراير لإدانته بتهمتين تتعلقان بالتآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية وتهمة واحدة تتعلق بنشر مواد تحريضية.

وفيما يتعلق بلاي، قال ترامب: "جيمي لاي، لقد تسبب في الكثير من الاضطرابات للصين. حاول أن يفعل الصواب. لم ينجح، ودخل ‌السجن، والناس يريدون أن يخرج، وأنا أيضا أريد أن أراه يخرج. لذلك سأثير قضيته مرة أخرى"، مضيفا أنه سبق له أن أثار قضية لاي مع الصين.

وترى الصين تايوان جزءا من أراضيها، وتتبع الولايات المتحدة سياسة "صين واحدة"، إذ تعترف بموقف بكين ‌من دون أن تتبنى رأيا ‌بشأن سيادة تايوان.

وتعد الولايات المتحدة أهم داعم دولي لتايوان وهي ملتزمة بموجب القانون بمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وتظل صفقات الأسلحة من أكثر القضايا إثارة للتوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين.

وكان ترامب قد أعلن في كانون الأول 2025 عن أكبر ‌صفقة أسلحة أميركية على الإطلاق لتايوان، تجاوزت ‌قيمتها 11 مليار ⁠دولار.

