صبر ترامب ينفد.. واشنطن تلوّح بعودة العمليات ضد إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس بشكل أكثر جدية استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب "أصبح غير صبور" تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز.
وأضافت المصادر أن ترامب يعتقد بتأثير الانقسام داخل القيادة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المحادثات المتعلقة بملف طهران النووي.
وذكرت المصادر أن الرد الأخير من إيران بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، دفع المسؤولين في إدارة ترامب إلى السؤال بشأن ما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي جاد.
ووصف ترامب،المقترح الذي قدمته إيران بـ"الغبي"، والذي لا يمكن القبول به، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران في "غرفة الإنعاش".