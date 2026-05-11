فرنسا تضخ 23 مليار يورو في إفريقيا لدعم القطاعات الأساسية

فرنسا تضخ 23 مليار يورو في إفريقيا لدعم القطاعات الأساسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركته في قمة "إفريقيا نحو الأمام" بالعاصمة الكينية نيروبي، عن حزمة استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 23 مليار يورو، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة السمراء.

وأوضح ماكرون أن هذه الاستثمارات من شأنها خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة في كل من فرنسا وإفريقيا، حيث ستساهم الجهات المانحة الفرنسية بمبلغ 14 مليار يورو، بينما تأتي المبالغ المتبقية من مستثمرين أفارقة.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية نقلا عن قصر الإليزيه، فمن المقرر توجيه هذه الأموال بشكل أساسي نحو قطاعات نقل الطاقة، والتحول الرقمي، والزراعة.

ودعا ماكرون، إلى توجيه الجهود نحو "الاستثمار" بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها لإفريقيا بسخاء كما في السابق.

وشدّد نقلا عن الرئيس الكيني وليام روتو على أن "هذا لم يعد إطلاقا ما تحتاج إليه إفريقيا ولا ما تريد أن تسمعه"، مضيفا: "نحن أيضا لم نعد نملك كامل الإمكانات"، وذلك في إشارة إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا كما في سائر الدول الغربية التي تواجه أزمات في ماليتها العامة.

