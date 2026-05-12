تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال 4 أشهر.. مئات القتلى بين طرفي الحرب في السودان

Lebanon 24
12-05-2026 | 00:17
A-
A+
خلال 4 أشهر.. مئات القتلى بين طرفي الحرب في السودان
خلال 4 أشهر.. مئات القتلى بين طرفي الحرب في السودان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل ما لا يقل عن 880 شخصا بين شهري يناير وأبريل الماضيين جرّاء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لطرفي الحرب في السودان، بحسب بيانات محدثة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
Advertisement


وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإثنين، من أن اتساع نطاق العنف وتزايد حدته في السودان، إلى جانب الاستخدام المتنامي للطائرات المسيّرة، قد يؤديان إلى سقوط مزيد من القتلى واتساع موجات النزوح.

وقال تورك، في بيان، إن "المجتمع الدولي بات أمام إنذار واضح، فبدون تحرك عاجل، يقترب هذا النزاع من دخول مرحلة جديدة أشد فتكا".

وأوضح أن الطائرات المسيّرة المسلحة أصبحت حاليا السبب الرئيسي في سقوط الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن الضربات بالمسيّرات تسببت في نحو 80 بالمئة من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالحرب.

وأشار البيان إلى أن غالبية الضحايا سقطوا في إقليم كردفان، حيث أفادت تقارير بمقتل 26 مدنيا إثر ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منطقة القوز في جنوب كردفان ومحيط مدينة الأبيض في شمال كردفان في الثامن من مايو الجاري.

وتُعد منطقتا كردفان ودارفور من أبرز بؤر العنف في الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي شهدت انتهاكات وعمليات قتل ذات طابع عرقي وعنفا واسعا ضد المدنيين.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 4 قتلى و11 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: 4 قتلى من قادة الدفاع الجوي خلال الاشتباكات مع المروحيات الأميركية قرب أصفهان
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: الحرب ضد إيران ستنتهي خلال أسابيع وليس أشهر
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تشلسي يقيل روسينيور بعد 4 أشهر فقط.
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مفوض الأمم المتحدة السامي

مفوض الأمم المتحدة

قوات الدعم السريع

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

شمال كردفان

فولكر تورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-05-12
Lebanon24
01:07 | 2026-05-12
Lebanon24
00:55 | 2026-05-12
Lebanon24
00:47 | 2026-05-12
Lebanon24
00:43 | 2026-05-12
Lebanon24
00:40 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24