تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
خلال 4 أشهر.. مئات القتلى بين طرفي الحرب في السودان
Lebanon 24
12-05-2026
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل ما لا يقل عن 880 شخصا بين شهري يناير وأبريل الماضيين جرّاء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لطرفي الحرب في
السودان
، بحسب بيانات محدثة صادرة عن مفوضية
الأمم المتحدة
السامية لحقوق الإنسان.
Advertisement
وحذّر
مفوض الأمم المتحدة السامي
لحقوق الإنسان،
فولكر تورك
، الإثنين، من أن اتساع نطاق العنف وتزايد حدته في السودان، إلى جانب الاستخدام المتنامي للطائرات المسيّرة، قد يؤديان إلى سقوط مزيد من القتلى واتساع موجات النزوح.
وقال تورك، في بيان، إن "
المجتمع الدولي
بات أمام إنذار واضح، فبدون تحرك عاجل، يقترب هذا النزاع من دخول مرحلة جديدة أشد فتكا".
وأوضح أن الطائرات المسيّرة المسلحة أصبحت حاليا السبب
الرئيسي
في سقوط الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن الضربات بالمسيّرات تسببت في نحو 80 بالمئة من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالحرب.
وأشار البيان إلى أن غالبية الضحايا سقطوا في إقليم كردفان، حيث أفادت تقارير بمقتل 26 مدنيا إثر ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منطقة القوز في جنوب كردفان ومحيط مدينة الأبيض في
شمال كردفان
في الثامن من
مايو
الجاري.
وتُعد منطقتا كردفان ودارفور من أبرز بؤر العنف في الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي شهدت انتهاكات وعمليات قتل ذات طابع عرقي وعنفا واسعا ضد المدنيين.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 4 قتلى و11 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
التحكم المروري: 4 قتلى و11 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
12/05/2026 08:34:18
12/05/2026 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: 4 قتلى من قادة الدفاع الجوي خلال الاشتباكات مع المروحيات الأميركية قرب أصفهان
Lebanon 24
إعلام إيراني: 4 قتلى من قادة الدفاع الجوي خلال الاشتباكات مع المروحيات الأميركية قرب أصفهان
12/05/2026 08:34:18
12/05/2026 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: الحرب ضد إيران ستنتهي خلال أسابيع وليس أشهر
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: الحرب ضد إيران ستنتهي خلال أسابيع وليس أشهر
12/05/2026 08:34:18
12/05/2026 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تشلسي يقيل روسينيور بعد 4 أشهر فقط.
Lebanon 24
تشلسي يقيل روسينيور بعد 4 أشهر فقط.
12/05/2026 08:34:18
12/05/2026 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة السامي
مفوض الأمم المتحدة
قوات الدعم السريع
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
شمال كردفان
فولكر تورك
تابع
قد يعجبك أيضاً
الغواصة النووية السرية "أوهايو" تصل جبل طارق.. هذا ما يجب ان تعرفه عنها؟
Lebanon 24
الغواصة النووية السرية "أوهايو" تصل جبل طارق.. هذا ما يجب ان تعرفه عنها؟
01:20 | 2026-05-12
12/05/2026 01:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ممتعض من إيران وقاليباف يتوعد.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
Lebanon 24
ترامب ممتعض من إيران وقاليباف يتوعد.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
01:07 | 2026-05-12
12/05/2026 01:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
Lebanon 24
إيران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
00:55 | 2026-05-12
12/05/2026 12:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة
Lebanon 24
البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة
00:47 | 2026-05-12
12/05/2026 12:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفشي فيروس "هانتا".. هولندا تنهي إجلاء ركاب سفينة "هونديوس"
Lebanon 24
بعد تفشي فيروس "هانتا".. هولندا تنهي إجلاء ركاب سفينة "هونديوس"
00:43 | 2026-05-12
12/05/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
08:15 | 2026-05-11
11/05/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:20 | 2026-05-12
الغواصة النووية السرية "أوهايو" تصل جبل طارق.. هذا ما يجب ان تعرفه عنها؟
01:07 | 2026-05-12
ترامب ممتعض من إيران وقاليباف يتوعد.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
00:55 | 2026-05-12
إيران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
00:47 | 2026-05-12
البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة
00:43 | 2026-05-12
بعد تفشي فيروس "هانتا".. هولندا تنهي إجلاء ركاب سفينة "هونديوس"
00:40 | 2026-05-12
زيلينسكي: نتأهب لصد هجمات جديدة
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24