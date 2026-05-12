روبيو يناقش مع بريطانيا وأستراليا مستجدات إيران ومضيق هرمز

أجرى وزيرالخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالات منفصلة مع نظيرتيه الأسترالية والبريطانية للمناقشة بشأن ‌ومضيق هرمز.

وذكرت الأميركية أن روبيو أجرى مناقشات بشأن "إيران والجهود الجارية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأدت الحرب ⁠مع إيران إلى إغلاق المضيق فعليا وتسببت في أكبر اضطراب لسوق الطاقة في التاريخ. وقبل الحرب، كان يمر عبر المضيق حوالى 20 بالمئة من شحنات والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ومنعت إيران مرور جميع السفن تقريبا عبر المضيق باستثناء السفن التابعة لها. وفرض الرئيس الأمريكي حصارا منفصلا على الموانئ .

وصرح ‌مرارا ⁠بأن حلفاء في الغرب لم يبذلوا ما يكفي لدعم في الحرب، التي بدأت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط الماضي.