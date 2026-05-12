عربي-دولي

روبيو يناقش مع بريطانيا وأستراليا مستجدات إيران ومضيق هرمز

Lebanon 24
12-05-2026 | 00:12
روبيو يناقش مع بريطانيا وأستراليا مستجدات إيران ومضيق هرمز
أجرى وزيرالخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالات منفصلة مع نظيرتيه الأسترالية والبريطانية للمناقشة بشأن إيران ‌ومضيق هرمز.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن روبيو أجرى مناقشات بشأن "إيران والجهود الجارية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأدت الحرب ⁠مع إيران إلى إغلاق المضيق فعليا وتسببت في أكبر اضطراب لسوق الطاقة في التاريخ. وقبل الحرب، كان يمر عبر المضيق حوالى 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ومنعت إيران مرور جميع السفن تقريبا عبر المضيق باستثناء السفن التابعة لها. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا منفصلا على الموانئ الإيرانية.

وصرح ترامب ‌مرارا ⁠بأن حلفاء واشنطن في الغرب لم يبذلوا ما يكفي لدعم الولايات المتحدة في الحرب، التي بدأت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط الماضي.

