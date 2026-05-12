عملت جاسوسة لصالح الصين.. اعتراف صادم لرئيسة بلدية أميركية

وبحسب وثائق قضائية فدرالية أُعلن عنها الاثنين، اعترفت وانغ بأنها تعاونت مع الصين الشعبية بين عامي 2020 و2022 لنشر دعاية سياسية إخباري مزيف داخل ، في محاولة للتأثير على الرأي العام الأميركي، خصوصًا بين الجاليات الصينية-الأميركية. أقرت رئيسة بلدية مدينة أركاديا السابقة، وانغ، بالعمل كعميلة أجنبية غير قانونية لصالح ، وذلك ضمن اتفاق إقرار بالذنب كشفته السلطات الفيدرالية الأميركية، ما أدى إلى استقالتها فورًا من منصبها المحلي.

وأوضحت التحقيقات أن وانغ (58 عامًا) عملت مع خطيبها السابق ياونينغ مايك صن على إدارة موقع إلكتروني حمل اسم “U.S. News Center”، والذي قدم نفسه كمصدر إخباري مستقل، بينما كان في الواقع ينفذ توجيهات مباشرة صادرة من مسؤولين صينيين.



ووفق اتفاق الإقرار بالذنب، قام بنشر مواد دعائية معدّة مسبقًا من قبل جهات رسمية صينية، إضافة إلى إرسال تقارير دورية تتضمن لقطات شاشة توضح حجم التفاعل وعدد القراءات لكل مادة منشورة.