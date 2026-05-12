لتفادي الضربات الأميركية.. تقرير يكشف ما قعلته ايران بعدد من الطائرات

كشفت شبكة CBS News، نقلًا عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الملف الأمني، أن باكستان سمحت بهدوء لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية، في خطوة يُعتقد أنها هدفت إلى حمايتها من ضربات جوية أميركية محتملة، رغم تقديم إسلام آباد نفسها علنًا وسيطًا دبلوماسيًا بين طهران وواشنطن.



وبحسب المسؤولين، أرسلت أيضًا طائرات مدنية إلى أفغانستان المجاورة، في تحرك يعكس محاولة واضحة لحماية ما تبقى من أصولها الجوية والعسكرية مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية.

Advertisement

وأشار المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا بشرط عدم هوياتهم بسبب حساسية قضايا الأمن القومي إلى أن طهران نقلت عدة طائرات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار مع إيران مطلع أبريل، حيث هبطت الطائرات في قاعدة نور خان الجوية التابعة لسلاح الجو الباكستاني قرب مدينة روالبندي العسكرية.



ومن بين المعدات التي تم نقلها طائرة استطلاع وتجسس من طراز RC-130 تابعة لسلاح الجو ، وهي نسخة استخباراتية مطورة من طائرة النقل العسكرية الأمريكية الشهيرة Lockheed C-130 Hercules.



القيادة المركزية الأمريكية امتنعت عن التعليق المباشر، وأحالت الاستفسارات إلى المسؤولين الباكستانيين والأفغان. في المقابل، نفى مسؤول باكستاني رفيع صحة الاتهامات، مؤكدًا أن قاعدة نور خان تقع داخل منطقة حضرية مكشوفة، وأن إخفاء أسطول جوي كبير فيها أمر غير ممكن.



وفي أفغانستان، أفاد مسؤول في هيئة الطيران المدني بأن طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" هبطت في كابول قبيل اندلاع الحرب وبقيت هناك بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني. ومع تصاعد التوترات لاحقًا والغارات الباكستانية على كابول خلال مارس، نُقلت الطائرة إلى مطار هرات قرب الحدود حفاظًا على سلامتها.