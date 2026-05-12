زيلينسكي: نتأهب لصد هجمات جديدة

وتابع: "روسيا لا تعتزم إنهاء هذه الحرب. ونحن، للأسف، نتأهب لصد هجمات جديدة. لكن السلام يجب أن يحل، وهذا بالضبط ما نعمل من أجله". قال الرئيس الأوكراني ، اليوم الاثنين، إن لا تعتزم إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات مع بلاده، وإن تتأهب لصد المزيد من الهجمات.وأضاف خلال خطابه المسائي المصور: "لم يَسد الصمت اليوم على خط ، فقد استمرت الأعمال القتالية".وتابع: "روسيا لا تعتزم إنهاء هذه الحرب. ونحن، للأسف، نتأهب لصد هجمات جديدة. لكن السلام يجب أن يحل، وهذا بالضبط ما نعمل من أجله".

يأتي هذا بينما أفادت روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، بوقوع اشتباكات على طول خط الجبهة الممتد بينهما على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه ، وتبادل الطرفان الاتهامات بشن هجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية.