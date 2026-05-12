بعد تفشي فيروس "هانتا".. هولندا تنهي إجلاء ركاب سفينة "هونديوس"

حطت في هولندا في وقت متأخر من ليل الاثنين، آخر طائرتي إجلاء تقلان ركابا وطواقم من السفينة السياحية "ام في هونديوس" التي رصد فيها تفشي "هانتا"، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".وأجلت الطائرتان 28 شخصاً من السفينة، بحسب الهولندية، بينهم ركاب وطاقم طبي وأفراد طاقم السفينة.وأول طائرة هبطت في مدينة ايندهوفن الهولندية كانت تقل ستة من ركاب "هونديوس"، أربعة من أستراليا وواحد من نيوزيلندا وشخص بريطاني يعيش في أستراليا.ومن المتوقع أن يبقى الركاب الستة في منشأة للحجر الصحي بالقرب من قبل إعادتهم إلى أستراليا.أمّا الطائرة الثانية فكانت تقل 19 من أفراد الطاقم وطبيبا واثنين من علماء الأوبئة (أحدهما من والآخر من المركز للوقاية من الأمراض ومكافحتها).وتبحر "هونديوس" حالياً من تينيريفي إلى روتردام في هولندا، حيث سترسو للتعقيم.وأفادت شركة "أوشن وايد اكسبيديشنز"، المشغلة للسفينة، بأنّ "25 من أفراد الطاقم واثنين من الطاقم الطبي ما زالوا على متنها".كما يوجد على متن السفينة جثة راكب ألماني توفي أثناء الرحلة.