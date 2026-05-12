عربي-دولي
البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة
Lebanon 24
12-05-2026
|
00:47
قالت
آن كيلي
، نائبة المتحدث باسم
البيت الأبيض
، الاثنين، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة أمام
الرئيس دونالد ترامب
بشأن
إيران
.
Advertisement
كما شددت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" على أن إيران "يجب أن تدرك الواقع البائس الذي وصلت إليه".
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الاثنين، أنه يدرس إعادة إطلاق مشروع الحرية بمضيق هرمز، ولكنه لم يتخذ قراراً بعد، معتبرا أن وقف النار مع إيران بات في غرفة الإنعاش.
وصرح
ترامب
للصحافيين في البيت الأبيض قائلا: "المجانين في إيران يريدون الحصول على سلاح نووي، وهذا لن يحدث"، واصفا الهدنة مع إيران ب"ضعيفة جدا". وقال ترامب في إشارة إلى رد
طهران
الجديد على مقترحات
واشنطن
لإنهاء العمل العسكري: "أعتقد أنها في أضعف حالاتها الآن. بعد قراءة هذا الهراء". وتابع "إنه (وقف إطلاق النار) على أجهزة التنفس الصناعي".
وقبيل ذلك، أكد ترامب ل"فوكس نيوز" Fox News أن بلاده ستواصل الضغط على إيران حتى التوصل لاتفاق، مشيراً إلى أن "استسلام إيران سيحدث بالتأكيد".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "إيران لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لاستخراج المخزون
النووي
"، مشدداً على أن "مفاوضي إيران أقروا بأنهم بحاجة لنا من أجل استخراج المخزون النووي".
وقال ترامب إن مشروع الحرية لن يقتصر على مرافقة السفن عند استئنافه. كما أشار في حديثة ل"فوكس نيوز" إلى أن المتشددين في إيران "سيرضخون بالتأكيد".
