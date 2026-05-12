إيران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

12-05-2026 | 00:55
إيران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية، أكد أن القضية النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات، وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن إبراهيم رضائي أوضح خلال جلسة اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن هذه الجلسة عُقدت بحضور محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية.

وأضاف رضائي أنه في هذه الجلسة، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية "إن العدو يسعى إلى تدمير اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الصناعة النووية باعتبارها أحد عوامل قوة البلاد".
كما أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن أنشطة الصناعة النووية الإيرانية سلمية وستبقى كذلك. وأكد أن قضية التكنولوجيا النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات، وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: "قال إسلامي في هذا الاجتماع إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية وتنفيذها، وإن الصناعة النووية في البلاد ستواصل العمل بقوة، وسيتم الحفاظ على الإنجازات النووية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح بأن وقف إطلاق النار مع إيران "على جهاز دعم الحياة" بعدما رفض مقترحات طهران الأخيرة لأنها لا تتضمن تنازلات بشأن الملف النووي.
