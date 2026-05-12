تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لـ"انتزاع" اليورانيوم.. ترامب يدرس عملية عسكرية ضد طهران

Lebanon 24
12-05-2026 | 01:42
A-
A+
لـانتزاع اليورانيوم.. ترامب يدرس عملية عسكرية ضد طهران
لـانتزاع اليورانيوم.. ترامب يدرس عملية عسكرية ضد طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة جديدة من التكهنات بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية خاصة داخل إيران، بهدف استعادة أو تأمين مخزون اليورانيوم المخصب عالي النقاء، مع استمرار تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران.
Advertisement


وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها، الإثنين، إن إيران كانت قد عرضت في البداية مرافقة الجانب الأميركي إلى المنشآت النووية المتضررة، قبل أن تتراجع عن ذلك، مضيفًا أن الإيرانيين أبلغوه: "عليكم أخذه بأنفسكم".

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن تراقب الموقع عن كثب، محذرًا من أن الولايات المتحدة "ستتعامل بقوة" مع أي محاولة للاقتراب من مخزون اليورانيوم.

من جهته، تحدث نتنياهو بصورة أكثر مباشرة خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، وردًا على سؤال بشأن كيفية إخراج اليورانيوم من إيران، قال: "تدخل وتأخذه".

وأضاف أن ترامب أبلغه برغبته في تنفيذ مثل هذه العملية، معتبرًا أنها "ممكنة عمليًّا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة العملية أو توقيتها المحتمل.

تنسيق بين واشنطن وتل أبيب

ووفقًا لما أورده موقع "ذا وار زون"، فإن التصريحات المتزامنة بين واشنطن وتل أبيب تعكس مستوى مرتفعًا من التنسيق السياسي والعسكري، خاصة بعد تعثر الجهود الدبلوماسية بين الجانبين.
ونقلت تقارير عن مسؤولين إسرائيليين رغبتهم في أن يصدر ترامب أمرًا بتنفيذ عملية خاصة لتأمين المخزون النووي الإيراني، الذي يُعتقد أنه يكفي لصنع نحو 12 رأسًا نوويًّا في حال استكمال عمليات التخصيب والمعالجة.

ويحذر خبراء عسكريون من أن أي عملية برية داخل إيران لاستعادة اليورانيوم، الذي يُعتقد أنه مدفون تحت أنقاض مجمع أصفهان النووي، ستكون بالغة التعقيد والخطورة، وقد تتطلب مشاركة قوات خاصة أميركية أو إسرائيلية أو مشتركة.

وفي تطور متصل، وصف ترامب العرض الإيراني الأخير بأنه "قطعة قمامة"، معتبرًا أن وقف إطلاق النار الحالي "على جهاز التنفس الصناعي"، في ظل تمسك طهران بمطالب تشمل تعويضات الحرب ورفع العقوبات والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. بعض مناطق القطاع، وسط جهود إقليمية ودولية للحفاظ على التهدئة ومنع انهيار الاتفاق.
مواضيع ذات صلة
صحيفة أميركية: ترامب يدرس عملية عسكرية لاستخراج اليورانيوم الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 11:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس": أدرس استئناف عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 11:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: ترامب يدرس الموافقة على عملية برية للسيطرة على اليورانيوم المخصب في إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 11:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: ترامب يدرس الموافقة على عملية برية للسيطرة على اليورانيوم المخصب في إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 11:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيراني

العقوبات

الكشف عن

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-05-12
Lebanon24
04:18 | 2026-05-12
Lebanon24
04:07 | 2026-05-12
Lebanon24
04:00 | 2026-05-12
Lebanon24
03:57 | 2026-05-12
Lebanon24
03:51 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24