هل من "قاعدة إسرائيلية" في النجف؟

انطلق علاوي من موقف قاطع ولا يقبل التأويل، إذ نفى جملة وتفصيلا ما ذهبت إليه "وول ستريت جورنال" من أن أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد .وعد المستشار أن ما جرى على أرض النجف لم يكن سوى "محاولة إنزال"، واجهتها القوات المسلحة العراقية خلال الفترة التي كانت فيها الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في أوجها.وأوضح أن القيادة السياسية والعسكرية العراقية، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابعت الحادثة لحظة بلحظة.وكشف علاوي أن العملية لم تمر دون كلفة بشرية؛ إذ سقط قتيل وأصيب عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية جراء التصدي لمحاولة الإنزال. وهو ما يُضفي على المشهد طابعا ميدانيا حقيقيا بعيدا عن مجرد روايات إعلامية متضاربة.وأشار المستشار إلى أن قيادة عمليات كربلاء في الجيش العراقي، إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب الذي أجرى عمليات تمشيط شاملة في أعقاب الحادثة، كانت العمود الفقري لإدارة هذا التهديد الأمني، مستعينة بإمكانات تقنية متقدمة أسهمت في السيطرة التامة على الموقع وإعادة الانتشار الأمني في أسرع وقت ممكن.الشفافية العراقية.. البيانات الرسمية سبقت التقرير الأميركيفي مواجهة من يصور الحادثة باعتبارها "معلومة مكتومة"، أكد علاوي أن قيادة العمليات المشتركة أصدرت بيانا رسميا في حينه، وأن القناة العراقية الفضائية أجرت تغطية إعلامية مباشرة للحادثة، فضلا عن بيان متلفز أدلى به قائد العمليات المشتركة. وقد نشر البيان على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل، ليكون متاحا للعموم في وقته.ويرى علاوي أن "وول ستريت جورنال" حاولت تصوير كما لو أنهم لم يؤدوا أي دور، واصفا ذلك بأنه "كلام غير صحيح"، مستندا إلى تصريح سابق للرئيس الأميركي بشأن توجهات بعض الصحف الأميركية نحو التأثير في الرأي العام.