ما هو سر الطائرات الإيرانية في قاعدة نور خان؟ باكستان تكشف التفاصيل

12-05-2026 | 02:46
بعدما أفاد مسؤولون أميركيون مطلعون بأن باكستان سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية، ردت إسلام آباد موضحة سبب هذا التواجد.

وأكدت باكستان في بيان اليوم الثلاثاء أن الطائرات الإيرانية التي وصلت قاعدة نور خان، كانت لتسهيل نقل الدبلوماسيين، وفق ما أوضح موفد العربية/الحدث.
كما أضافت أن تلك الطائرات بقيت في قاعدة نور خان بشكل مؤقت ترقبا لجولات لاحقة من التواصل والمفاوضات الأميركية الإيرانية المحتملة. وشددت على أن تلك الطائرات لا ترتبط بأي ترتيبات عسكرية.

"روايات مضللة"
إلى ذلك، أكدت باكستان التي تلعب دور الوسيط بين إيران وأميركا من أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي، أنها ترفض بشكل قاطع التقرير الذي تحدث عن وجود طائرات إيرانية في نور خان. واعتبرت أن هذه الروايات المضللة تهدف لتقويض جهود السلام

كذلك شددت على أنها متمسكة بدورها كطرف محايد ومسؤول في دعم الحوار وخفض التصعيد. وختمت مؤكدة التزامها بدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التوتر ودفع السلام.

"لحمايتها من ضربات أميركية"
أتى ذلك، بعدما ذكر مسؤولون أميركيون أن إسلام آباد سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل إحدى قواعدها الجوية، في خطوة يُعتقد أنها هدفت إلى حمايتها من ضربات جوية أميركية محتملة، وفق ما نقلت أمس شبكة "سي بي أس" الأميركية.
