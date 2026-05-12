عقب التقارير عن "تطوير قدراتها".. كيف علّقت حماس؟

نفت حركة ، صحة التقارير التي تحدثت عن تطوير الحركة لقدراتها العسكرية أو استعدادها لتنفيذ هجمات انطلاقا من ، مؤكدة أن تلك التقارير تهدف إلى تبرير تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتشديد الحصار على القطاع.

وقال حازم المتحدث باسم حركة حماس في بيان، إن تروج مزاعم بشأن تعزيز حماس لقدراتها العسكرية بهدف تبرير استمرار العدوان على في غزة.



وأضاف قاسم أن الحركة ما تزال ملتزمة باتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، رغم ما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" للاتفاق.



وتأتي تصريحات حماس عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية تحدثت عن تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن الحركة تستغل فترة التهدئة لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وتعزيز نفوذها داخل القطاع، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وآلية إدخال المساعدات الإنسانية