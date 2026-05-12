تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عقب التقارير عن "تطوير قدراتها".. كيف علّقت حماس؟
Lebanon 24
12-05-2026
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت حركة
حماس
، صحة التقارير
الإسرائيلية
التي تحدثت عن تطوير الحركة لقدراتها العسكرية أو استعدادها لتنفيذ هجمات انطلاقا من
قطاع غزة
، مؤكدة أن تلك التقارير تهدف إلى تبرير تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتشديد الحصار على القطاع.
Advertisement
وقال حازم
قاسم
المتحدث باسم حركة حماس في بيان، إن
وسائل الإعلام الإسرائيلية
تروج مزاعم بشأن تعزيز حماس لقدراتها العسكرية بهدف تبرير استمرار العدوان على
الفلسطينيين
في غزة.
وأضاف قاسم أن الحركة ما تزال ملتزمة باتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، رغم ما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" للاتفاق.
وتأتي تصريحات حماس عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية تحدثت عن تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن الحركة تستغل فترة التهدئة لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وتعزيز نفوذها داخل القطاع، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وآلية إدخال المساعدات الإنسانية
كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن مناقشات داخل المؤسسة الأمنية بشأن تقليص حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة، وسط اتهامات لحماس بالاستفادة من جزء من تلك المساعدات في تمويل أنشطتها.
ويشهد قطاع غزة توترا متواصلا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار وقوع غارات إسرائيلية متفرقة وحوادث ميدانية متقطعة، إلى جانب تعثر تنفيذ بعض بنود الاتفاق المتعلقة بالانسحاب العسكري وإدخال المساعدات ونزع سلاح حماس.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد أشهر من الحرب في قطاع غزة، ونص في مرحلته الأولى على تبادل أسرى ومحتجزين بين الجانبين، وإدخال مساعدات إنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري عقب تصريحات ترامب: سيعلقون في "الدوامة القاتلة" لمضيق هرمز
Lebanon 24
الحرس الثوري عقب تصريحات ترامب: سيعلقون في "الدوامة القاتلة" لمضيق هرمز
12/05/2026 14:23:38
12/05/2026 14:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "ايدال" بحث مع سفيرة الأرجنتين في لبنان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري
Lebanon 24
رئيس "ايدال" بحث مع سفيرة الأرجنتين في لبنان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري
12/05/2026 14:23:38
12/05/2026 14:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "ايدال"بحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان
Lebanon 24
رئيس "ايدال"بحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان
12/05/2026 14:23:38
12/05/2026 14:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يقترب من إنهاء تطوير ملعبه "سبوتيفاي كامب نو"!
Lebanon 24
برشلونة يقترب من إنهاء تطوير ملعبه "سبوتيفاي كامب نو"!
12/05/2026 14:23:38
12/05/2026 14:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام الإسرائيلية
وسائل الإعلام
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
إلغاء امتحانات "البروفيه" و"البكالوريا" الفرنسية في لبنان
Lebanon 24
إلغاء امتحانات "البروفيه" و"البكالوريا" الفرنسية في لبنان
07:15 | 2026-05-12
12/05/2026 07:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
07:02 | 2026-05-12
12/05/2026 07:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
07:00 | 2026-05-12
12/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حتّى حزيران... دولة ألغت رحلاتها إلى إسرائيل
Lebanon 24
حتّى حزيران... دولة ألغت رحلاتها إلى إسرائيل
06:46 | 2026-05-12
12/05/2026 06:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن فيروس "هانتا".. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا
Lebanon 24
عن فيروس "هانتا".. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا
06:44 | 2026-05-12
12/05/2026 06:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
08:15 | 2026-05-11
11/05/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:15 | 2026-05-12
إلغاء امتحانات "البروفيه" و"البكالوريا" الفرنسية في لبنان
07:02 | 2026-05-12
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
07:00 | 2026-05-12
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
06:46 | 2026-05-12
حتّى حزيران... دولة ألغت رحلاتها إلى إسرائيل
06:44 | 2026-05-12
عن فيروس "هانتا".. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا
06:30 | 2026-05-12
من يريد أن يبقى "حزب الله" مسلحاً؟
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 14:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 14:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 14:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24