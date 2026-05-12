عربي-دولي
إذا شن ترامب هجوما.. نائب إيراني يتوعد
Lebanon 24
12-05-2026
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تعثر الاتفاق على مقترح ينهي الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أطلق نائب إيراني تحذيرات جديدة.
فقد توعد إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان
الإيراني
بأن
طهران
قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 بالمئة، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة، إذا تعرضت لهجوم جديد.
وكتب رضائي على منصة إكس اليوم الثلاثاء "قد يكون التخصيب بنسبة 90 بالمئة أحد الخيارات المتاحة لإيران في حالة تعرضها لهجوم آخر". وأضاف أن هذا الخيار سيناقش في البرلمان".
قاليباف يحذر أيضاً
بدوره، أطلق رئيس
مجلس الشورى
الإيراني، محمد باقر قاليباف تحذيرات جديدة. واعتبر في منشور على إكس "أنه لا خيار أمام أميركا سوى قبول مقترح
إيران
ذي النقاط ال 14". وأردف أن "أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما، وسيؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات".
كما أضاف كاتباً "كلما طال تأخيرهم، زادت الأعباء التي سيدفعها دافعو الضرائب الأميركيون من جيوبهم".
أتت تلك المواقف
الإيرانية
بعدما حذر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من أن وقف إطلاق النار مع إيران
بات على
"جهاز الإنعاش" وفق تعبيره. ووصف الرد الإيراني على المقترح الأميركي الأخير من أجل إنهاء الحرب بـ "السيء جداً والأحمق".
فيما كشف مسؤولون أميركيون مطلعون أن
ترامب
بات يدرس بجدية أكبر استئناف العمليات القتالية ضد إيران، وفق ما نقلت شبكة "
سي أن أن
" في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
نائب محافظ يزد في إيران: العدو الأميركي الإسرائيلي شن هجوما على نقطة خارج مدينة يزد وسط البلاد دون خسائر بشرية
نائب محافظ يزد في إيران: العدو الأميركي الإسرائيلي شن هجوما على نقطة خارج مدينة يزد وسط البلاد دون خسائر بشرية
12/05/2026 14:23:45
نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا عدنا إلى الحرب فسنرد بكل قوتنا
نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا عدنا إلى الحرب فسنرد بكل قوتنا
12/05/2026 14:23:45
نائب الرئيس الأميركي: إذا أراد الإيرانيون نسف المفاوضات بسبب لبنان فهذا خيارهم
نائب الرئيس الأميركي: إذا أراد الإيرانيون نسف المفاوضات بسبب لبنان فهذا خيارهم
12/05/2026 14:23:45
ترامب يتوعد وطهران تغلق… هل انهارت فرصة الاتفاق؟
ترامب يتوعد وطهران تغلق… هل انهارت فرصة الاتفاق؟
12/05/2026 14:23:45
إلغاء امتحانات "البروفيه" و"البكالوريا" الفرنسية في لبنان
إلغاء امتحانات "البروفيه" و"البكالوريا" الفرنسية في لبنان
07:15 | 2026-05-12
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
07:02 | 2026-05-12
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
07:00 | 2026-05-12
حتّى حزيران... دولة ألغت رحلاتها إلى إسرائيل
حتّى حزيران... دولة ألغت رحلاتها إلى إسرائيل
06:46 | 2026-05-12
عن فيروس "هانتا".. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا
عن فيروس "هانتا".. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا
06:44 | 2026-05-12
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
08:15 | 2026-05-11
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
أيضاً في عربي-دولي
07:15 | 2026-05-12
إلغاء امتحانات "البروفيه" و"البكالوريا" الفرنسية في لبنان
07:02 | 2026-05-12
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
07:00 | 2026-05-12
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
06:46 | 2026-05-12
حتّى حزيران... دولة ألغت رحلاتها إلى إسرائيل
06:44 | 2026-05-12
عن فيروس "هانتا".. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا
06:30 | 2026-05-12
من يريد أن يبقى "حزب الله" مسلحاً؟
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
