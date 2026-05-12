إذا شن ترامب هجوما.. نائب إيراني يتوعد

مع تعثر الاتفاق على مقترح ينهي الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أطلق نائب إيراني تحذيرات جديدة.



فقد توعد إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة والسياسة الخارجية في بأن قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 بالمئة، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة، إذا تعرضت لهجوم جديد.

Advertisement

وكتب رضائي على منصة إكس اليوم الثلاثاء "قد يكون التخصيب بنسبة 90 بالمئة أحد الخيارات المتاحة لإيران في حالة تعرضها لهجوم آخر". وأضاف أن هذا الخيار سيناقش في البرلمان".



قاليباف يحذر أيضاً

بدوره، أطلق رئيس الإيراني، محمد باقر قاليباف تحذيرات جديدة. واعتبر في منشور على إكس "أنه لا خيار أمام أميركا سوى قبول مقترح ذي النقاط ال 14". وأردف أن "أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما، وسيؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات".