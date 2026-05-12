عربي-دولي

إذا شن ترامب هجوما.. نائب إيراني يتوعد

Lebanon 24
12-05-2026 | 03:51
إذا شن ترامب هجوما.. نائب إيراني يتوعد
مع تعثر الاتفاق على مقترح ينهي الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أطلق نائب إيراني تحذيرات جديدة.

فقد توعد إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بأن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 بالمئة، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة، إذا تعرضت لهجوم جديد.
وكتب رضائي على منصة إكس اليوم الثلاثاء "قد يكون التخصيب بنسبة 90 بالمئة أحد الخيارات المتاحة لإيران في حالة تعرضها لهجوم آخر". وأضاف أن هذا الخيار سيناقش في البرلمان".

قاليباف يحذر أيضاً
بدوره، أطلق رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف تحذيرات جديدة. واعتبر في منشور على إكس "أنه لا خيار أمام أميركا سوى قبول مقترح إيران ذي النقاط ال 14". وأردف أن "أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما، وسيؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات".
كما أضاف كاتباً "كلما طال تأخيرهم، زادت الأعباء التي سيدفعها دافعو الضرائب الأميركيون من جيوبهم".

أتت تلك المواقف الإيرانية بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن وقف إطلاق النار مع إيران بات على "جهاز الإنعاش" وفق تعبيره. ووصف الرد الإيراني على المقترح الأميركي الأخير من أجل إنهاء الحرب بـ "السيء جداً والأحمق".

فيما كشف مسؤولون أميركيون مطلعون أن ترامب بات يدرس بجدية أكبر استئناف العمليات القتالية ضد إيران، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن" في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
نائب محافظ يزد في إيران: العدو الأميركي الإسرائيلي شن هجوما على نقطة خارج مدينة يزد وسط البلاد دون خسائر بشرية
نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا عدنا إلى الحرب فسنرد بكل قوتنا
نائب الرئيس الأميركي: إذا أراد الإيرانيون نسف المفاوضات بسبب لبنان فهذا خيارهم
ترامب يتوعد وطهران تغلق… هل انهارت فرصة الاتفاق؟
