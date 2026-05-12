طهران تحذر: أصابعنا على الزناد

وسط تراجع مؤشرات التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين وأميركا، أكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن البلاد على أهبة الاستعداد لمواجهة أي اعتداء.وقالت المتحدثة في اليوم الثلاثاء: نبقي أصابعنا على الزناد لكن تركيزنا لا يزال منصبا على السلام المستدام.

كما أشارت إلى أن السلطات الإيرانية تتمسك بمسار الدبلوماسية والحلول القائمة على مصالح البلاد والشعب ، وفق ما أفادت وكالة إسنا.

بدوره، حذر قاليباف في وقت سابق من أن "القوات المسلحة مستعدة للرد على أي عدوان".



كما رأى في منشور على إكس أن "الاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة ستؤدي دائماً إلى نتائج خاطئة، وقد أدرك العالم بأسره ذلك بالفعل". وأردف قائلاً:" نحن منفتحون على كل الخيارات.. وسيُفاجأون"، وفق تعبيره. (العربية)