بين فانس وروبيو.. من سيخلف ترامب؟

Advertisement

اعتبر الرئيس الأميركي ، ان نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بمثابة "فريق الأحلام" بالنسبة للبيت الأبيض.إلا أن لم يوضح من يفضله كخليفة محتمل أو مرشح للمنصب الأعلى. كما أوضح أن هذا لا يعني "تأييدي لكما تحت أي ظرف".وجاءت تصريحات ترامب، التي نقلتها "بي إيه ميديا"، اليوم الثلاثاء، بعدما دعا ضيوف إلى حفل عشاء أقيم في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، للمفاضلة بين الرجلين من خلال التصفيق، في اختبار ارتجالي لمن يحظى بجماهيرية أكبر.وانتقد ترامب منافسيه المحتملين، ومن بينهم نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، وحاكم كاليفورنيا المنتهية ولايته جافين نيوسوم، حيث قال: "هناك الكثير من الشخصيات الرائعة يا جيه دي".