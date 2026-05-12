القبض على 4 اشخاص تسللوا عبر البحر في الكويت... وهذا ما اعترفوا به

اعلنت الكويتية القبض على 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحرًا.بدورها قالت أن مجموعة الأشخاص الذين تم ضبطهم بعد التسلل إلى الأراضي الكويتية اعترفوا خلال التحقيقات بانتمائهم إلى الايراني.وأوضحت أن المتسللين أقرّوا بتلقيهم تكليفًا بالتسلل إلى بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف .وأضافت أن العناصر المتسللة اشتبكت مع القوات المسلحة الكويتية أثناء عملية الملاحقة، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة، فيما تمكن اثنان من المتسللين من الفرار.