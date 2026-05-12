تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام

تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّه يلوح في الأفق بقوة، عمل عسكري يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سواء عبر بلاده أو بتقديم الضوء الأخضر لإسرائيل، لاستهداف منشآت نووية إيرانية، وذلك بعد الرد الأخير من طهران، حول مقترحه لإنهاء الحرب، الذي وصفه بـ"غير المقبول إطلاقًا".  
وتؤكد مصادر سياسية أميركية أن ترامب يحتاج إلى عمل يفرض به قواعد جديدة للوصول إلى اتفاق نووي أو أن يحقق أهدافه بخصوص إنهاء أو تقليل تهديدات إيران النووية، بعمل عسكري يفكك مفاصل برنامجها نهائيًّا.

ويعتبر الملف النووي الإيراني عمود الخلاف التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، في الوقت الذي حملت فيه الورقة الأميركية الأخيرة التي لم توافق عليها طهران، مقترحًا لاتفاق إنهاء الحرب مكونًا من بنود أبرزها وقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم، وسط خلاف حول المدة.

وكانت طهران رفضت في ردها على واشنطن بشكل قاطع، بحسب "وول ستريت جورنال"، مطلب تفكيك منشآتها النووية، معتبرة أن هذا الشرط غير قابل للنقاش ضمن أي تسوية محتملة.  

ويقول مصدر سياسي رفيع المستوى بالحزب الجمهوري، إن المنشآت النووية ستكون ضمن بنك الأهداف القادم وبالتحديد بنيتها التحتية ومحطاتها وخاصة التي توجد فيها أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في التخصيب لمستويات عسكرية.

وأضاف المصدر أن هذه المعامل والمحطات الخاصة بأجهزة الطرد المركزي من بين الأسباب التي تجعل إيران متمسكة بعدم إبرام اتفاق، وهي التي قد تعيد نشاط المنشآت النووية التي لحقت بها أضرار مجددًا، بنسب عمل جيدة.

وأفاد بأن من أهم الأهداف، حال الذهاب لعمل ضد البرنامج النووي الإيراني في الفترة المقبلة، تدمير المختبرات الرئيسية لتطوير الأسلحة النووية؛ ما سيكون له أثر كبير على آلات وأجهزة وتقنيات مهمة.

وفسر المصدر ذلك بأنه مع استمرار العقوبات واستكمال الحصار الأميركي، سيكون من الصعب إعادة عمل تلك المنشآت بالشكل المطلوب ووصول الاحتياجات التقنية والفنية والمواد إلى الداخل.

وأوضح أن مثل هذه العملية التي يحتاجها ترامب، يتم النظر إليها فعليًّا من إدارة الرئيس الأميركي، لاستكمال الإجهاز على البرنامج النووي بعد ضربات حرب الـ12 يومًا في حزيران الماضي أو خلال المواجهة الأخيرة.

وستكون هذه العملية حال الذهاب إليها، محكومة بحسب المصدر الجمهوري، بوقت لا يتجاوز 3 الأيام على الأكثر، وستشمل أيضًا العمل على تدمير أوسع للبنية التحتية للنظام وتقضي على الرؤوس السياسية والدينية والعسكرية وفي القلب قادة الحرس الثوري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه ترامب وقف إطلاق النار مع طهران بأنه في "حالة إنعاش"، مؤكدًا في الوقت عينه، أن فرص بقائه "على قيد الحياة" لا تتجاوز 1%، مشيرًا في تصريحات للصحفيين إلى أن إيران "لا تذكر في رسائلها عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي". (ارم نيوز)
