تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عن فيروس "هانتا".. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا

Lebanon 24
12-05-2026 | 06:44
A-
A+
عن فيروس هانتا.. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا
عن فيروس هانتا.. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، أن "عمل" السلطات الصحية "لم ينته بعد" رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من 100 راكب وعضو طاقم من السفينة "إم في هونديوس" التي تفشّى فيها فيروس هانتا خلال الأسابيع الأخيرة.
Advertisement

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في مدريد، غداة انتهاء عمليات الإجلاء التي نُفِذَت في ظل إجراءات حماية مشددة جدا: "عملنا لم ينته بعد".

وأشار إلى أن "حالات أخرى قد تظهر في الأسابيع المقبلة  نظرا إلى فترة حضانة الفيروس الطويلة".

وأمل غيبرييسوس في أن "تتبع الدول نصائحه وتوصياته" في شأن هذا الفيروس.

وتتنوع جنسيات الركاب وأفراد الطاقم الذين شملهم الإجلاء، إذ ينتمون إلى نحو 20 بلدا.

وقال غيبرييسوس: "لدى منظمة الصحة العالمية إرشادات واضحة"، قبل أن يتطرق إلى "مسألة السيادة" الوطنية.

وأضاف في هذا الشأن: "لا يمكننا أن نُجبر الدول على تطبيق بروتوكولاتنا، يمكننا فقط أن ننصح ونوصي".

وأوضح أن "توصية منظمة الصحة العالمية هي المتابعة النشطة لمن شملهم الإجلاء، سواء في مركز حجر صحي مخصص أو في منازلهم، لمدة 42 يوما اعتبارا من آخر تعرّض للفيروس في 10 مايو، أي إلى 21 يونيو".

وأعرب عن تفهمه "التام" قلق سكان تينيريفي "من رسوّ السفينة على سواحلهم".

وطمْأنَ إلى أن "الخطر محدود، سواء بالنسبة لسكان تينيريفي أو على الصعيد العالمي".

وأضاف "كل جهودنا خلال الأسبوع المنصرم انصبّت على الإبقاء عليه عند هذا المستوى"، مؤكّدا أنه يتعامل مع الوضع "بجدية كبيرة".

مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس "هانتا" ما زال منخفضا
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" ليس "بداية وباء" ولا "جائحة"
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: تم الإبلاغ عن 6 حالات إصابة بفيروس "هانتا" يوم الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع "لا يزال ضعيفا"
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منظمة الصحة العالمية

المدير العام

منظمة الصحة

مؤتمر صحفي

الدول على

الفيروس

الطويل

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:48 | 2026-05-12
Lebanon24
09:00 | 2026-05-12
Lebanon24
08:37 | 2026-05-12
Lebanon24
08:08 | 2026-05-12
Lebanon24
08:00 | 2026-05-12
Lebanon24
07:45 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24