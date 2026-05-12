عن فيروس "هانتا".. منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا

أكد لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، أن "عمل" السلطات الصحية "لم ينته بعد" رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من 100 راكب وعضو طاقم من السفينة "إم في هونديوس" التي تفشّى فيها هانتا خلال الأسابيع الأخيرة.وقال غيبرييسوس في مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في ، غداة انتهاء عمليات الإجلاء التي نُفِذَت في ظل إجراءات حماية مشددة جدا: "عملنا لم ينته بعد".وأشار إلى أن "حالات أخرى قد تظهر في الأسابيع المقبلة نظرا إلى فترة حضانة الطويلة".وأمل غيبرييسوس في أن "تتبع الدول نصائحه وتوصياته" في شأن هذا الفيروس.وتتنوع جنسيات الركاب وأفراد الطاقم الذين شملهم الإجلاء، إذ ينتمون إلى نحو 20 بلدا.وقال غيبرييسوس: "لدى إرشادات واضحة"، قبل أن يتطرق إلى "مسألة السيادة" الوطنية.وأضاف في هذا الشأن: "لا يمكننا أن نُجبر تطبيق بروتوكولاتنا، يمكننا فقط أن ننصح ونوصي".وأوضح أن "توصية العالمية هي المتابعة النشطة لمن شملهم الإجلاء، سواء في مركز حجر صحي مخصص أو في منازلهم، لمدة 42 يوما اعتبارا من آخر تعرّض للفيروس في 10 ، أي إلى 21 يونيو".وأعرب عن تفهمه "التام" قلق سكان تينيريفي "من رسوّ السفينة على سواحلهم".وطمْأنَ إلى أن "الخطر محدود، سواء بالنسبة لسكان تينيريفي أو على الصعيد العالمي".وأضاف "كل جهودنا خلال الأسبوع المنصرم انصبّت على الإبقاء عليه عند هذا المستوى"، مؤكّدا أنه يتعامل مع الوضع "بجدية كبيرة".