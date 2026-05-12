عربي-دولي

وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟

12-05-2026 | 07:02
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
في جريمة غامضة في لندن، رحل الملياردير الأميركي جوشوا باك الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الاستثمار العملاقة "فورتريس"، عن عمر ناهز 51 عاماً، بعد العثور على جثته داخل غرفة موصدة من الداخل في قصر مستأجر في منطقة "سانت جونز وود"، وذلك بعد مشاجرة عنيفة مع زوجته وحبيبة طفولته جاكلين بسبب "تذاكر طيران".
وأوضحت التحقيقات أن الزوجين، اللذين استمر زواجهما 28 عاماً، كانا في مرحلة الانتقال من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة للإشراف على توسع الشركة في أوروبا، وهي صفقة كانت ستضاعف قيمة أصول الشركة لتصل إلى 100 مليار دولار.

وأفادت الزوجة بأن جوشوا كان يعاني من إجهاد شديد بسبب العمل واختلاف التوقيت، مشيرة إلى وقوع "معركة صراخ" بينهما تخللها تحطيم هاتفها وتهديدات متبادلة بالانتحار، وهو سلوك وصفته بأنه كان يتسم بالاندفاع أحياناً عند الغضب.

واكتشف طاقم التنظيف الجثة بعد أن طلبت الزوجة منهم اقتحام الغرفة أثناء وجودها في المطار، حيث تبيّن أنه فارق الحياة نتيجة الخنق.

وخلصت الطبيبة الشرعية إلى أن الوفاة كانت نتيجة "حادث مؤسف" وليس انتحاراً متعمداً، نظراً لغياب أدلة تثبت نية مسبقة لإنهاء حياته، مرجعة الحادث إلى حالة الانفعال الشديد، وتأثير السفر، والضغوط المهنية الهائلة التي كان يواجهها. (ارم نيوز)
 
 
 
