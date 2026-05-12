وزير خارجية قطر: مستمرون بالتنسيق مع دول الخليج لإعادة الاستقرار إلى المنطقة

Advertisement

أعلن رئيس الوزراء، آل ثاني أن الدوحة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء في دول لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.وشدد الوزير القطري خلال مشترك مع نظيره هاكان فيدان من الدوحة اليوم الثلاثاء على أن دور باكستان مهم جداً للمنطقة وللعالم بأسره. ولفت إلى أن الدوحة وأنقرة تدعمان الوساطة الباكستانية.وحذر من أن "المنطقة تمر بظروف دقيقة تتطلب التشاور مع الدول الشقيقة والصديقة".إلى ذلك، أشار إلى أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تستخدم للأسف كسلاح.بدوره، شدد وزير الخارجية التركي على دعم بلاده للدور الباكستاني في الوساطة بين أميركا وإيران.وأعرب عن أمله بأن يتم فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحرية.