روسيا تستأنف الهجمات على أوكرانيا بعد هدنة استمرت 3 أيام

استأنفت القوات الروسية هجومها في ، بعدما انتهت خلال الليل هدنة استمرت 3 أيام أعلنها الرئيس الأميركي .وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "الهدنة الإنسانية انتهت. العملية العسكرية الخاصة مستمرّة"، في إشارة إلى التسمية التي تطلقها على حرب أوكرانيا المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.وأضاف: "يمكن وقفها في أي لحظة"، بمجرّد أن "تتحمّل أوكرانيا المسؤولية وتتخذ القرار اللازم".وتابع: "تدرك كييف جيدا القرارات التي يجب اتخاذها".وخلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجمعة الماضي، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشنّ هجمات.وتعثرت المفاوضات حتى الآن خصوصا بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات منه، وهو ما ترفضه كييف.وفي سياق متصل، اعتبر بيسكوف أنّ من السابق لأوانه الحديث عن "تفاصيل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعدما قال إنّ الحرب "تقترب من نهايتها".وقال إنّ "العمل المتراكم في عملية السلام يسمح لنا بالقول إنّ النهاية تقترب. ولكن في هذا السياق، ليس من الممكن في الوقت الحالي الحديث عن أي تفاصيل محددة".