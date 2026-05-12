عربي-دولي

روسيا تستأنف الهجمات على أوكرانيا بعد هدنة استمرت 3 أيام

Lebanon 24
12-05-2026 | 07:28
روسيا تستأنف الهجمات على أوكرانيا بعد هدنة استمرت 3 أيام
استأنفت القوات الروسية هجومها في أوكرانيا، بعدما انتهت خلال الليل هدنة استمرت 3 أيام أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "الهدنة الإنسانية انتهت. العملية العسكرية الخاصة مستمرّة"، في إشارة إلى التسمية التي تطلقها موسكو على حرب أوكرانيا المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.

وأضاف: "يمكن وقفها في أي لحظة"، بمجرّد أن "تتحمّل أوكرانيا المسؤولية وتتخذ القرار اللازم".

وتابع: "تدرك كييف جيدا القرارات التي يجب اتخاذها".

وخلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب الجمعة الماضي، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشنّ هجمات.

وتعثرت المفاوضات حتى الآن خصوصا بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية منه، وهو ما ترفضه كييف.

وفي سياق متصل، اعتبر بيسكوف أنّ من السابق لأوانه الحديث عن "تفاصيل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ الحرب "تقترب من نهايتها".

وقال إنّ "العمل المتراكم في عملية السلام يسمح لنا بالقول إنّ النهاية تقترب. ولكن في هذا السياق، ليس من الممكن في الوقت الحالي الحديث عن أي تفاصيل محددة".
