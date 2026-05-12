|
صحة
قلق بسبب فيروس "هانتا".. والأنظار إلى تاريخ 19 أيار
Lebanon 24
12-05-2026
|
08:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترقب العالم احتمال ظهور ما يُعرف بـ"الجيل الثالث" من إصابات
فيروس
هانتا، وسط تحذيرات من خبراء بأن الأيام المقبلة قد تشهد انتقال العدوى من ركاب سفينة الرحلات "إم في هونديوس" إلى أشخاص خارج السفينة.
وحتى الآن، لم تُسجل أي إصابات مؤكدة لدى أشخاص لم يكونوا على متن السفينة، ما يعني عدم وجود أدلة على انتقال
الفيروس
خارج نطاق الرحلة البحرية، غير أن المخاوف تصاعدت بعد نقل حالة مخالطة في منطقة بريتاني شمال غربي
فرنسا
إلى المستشفى، الثلاثاء، لإجراء فحوص إضافية.
وتم رصد الحالة في بلدة كونكارنو بإقليم فينيستير، قبل تحويلها إلى
المستشفى الجامعي
في مدينة رين.
وقال عمدة المدينة كوينتن لو غايار: "حتى الآن تبقى هذه مجرد حالة مخالطة لشخص مصاب بالفيروس، ولا داعي للهلع، فنحن نتحدث عن حالة واحدة جرى احتواؤها".
ويثير طول فترة حضانة الفيروس مخاوف من احتمال انتقال العدوى من ركاب غادروا السفينة في 24 نيسان، قبل اكتشاف التفشي.
وبحسب الطبيب ستيفن كواي، فإن كل إصابات "الجيل الثاني"، أي الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض بعد مخالطة ما يُعتقد أنه "المريض صفر"،
الهولندي
ليو شيلبيروورد (70 عاماً)، احتاجت في المتوسط إلى 22 يوماً لظهور الأعراض.
وقال كواي إن "إصابات الجيل الثالث"، أي انتقال العدوى من ركاب السفينة إلى أشخاص آخرين، قد تبدأ بالظهور اعتباراً من 19 أيار إذا استمرت فترة الحضانة نفسها.
