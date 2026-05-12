قلق بسبب فيروس "هانتا".. والأنظار إلى تاريخ 19 أيار

يترقب العالم احتمال ظهور ما يُعرف بـ"الجيل الثالث" من إصابات هانتا، وسط تحذيرات من خبراء بأن الأيام المقبلة قد تشهد انتقال العدوى من ركاب سفينة الرحلات "إم في هونديوس" إلى أشخاص خارج السفينة.وحتى الآن، لم تُسجل أي إصابات مؤكدة لدى أشخاص لم يكونوا على متن السفينة، ما يعني عدم وجود أدلة على انتقال خارج نطاق الرحلة البحرية، غير أن المخاوف تصاعدت بعد نقل حالة مخالطة في منطقة بريتاني شمال غربي إلى المستشفى، الثلاثاء، لإجراء فحوص إضافية.وتم رصد الحالة في بلدة كونكارنو بإقليم فينيستير، قبل تحويلها إلى في مدينة رين.وقال عمدة المدينة كوينتن لو غايار: "حتى الآن تبقى هذه مجرد حالة مخالطة لشخص مصاب بالفيروس، ولا داعي للهلع، فنحن نتحدث عن حالة واحدة جرى احتواؤها".ويثير طول فترة حضانة الفيروس مخاوف من احتمال انتقال العدوى من ركاب غادروا السفينة في 24 نيسان، قبل اكتشاف التفشي.