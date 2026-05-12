تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في إيطاليا... تسجيل أول حالة إدمان على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
12-05-2026
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت هيئة الخدمات الوطنية لمكافحة الإدمان في
إيطاليا
، أول حالة في البلاد لشخص يخضع للعلاج بسبب إدمانه على الدردشة مع روبوتات
الذكاء الاصطناعي
.
Advertisement
وبحسب صحيفة "Ilgazzettino"، فإنّ الحالة تتعلق بفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، من مدينة ميستري، كانت قد ابتعدت بشكل شبه كلي عن الحوار والتفاعل مع البشر لعدة أشهر، وبدلا من ذلك لجأت لبرنامج "Character AI"، الذي يتيح للمستخدمين ابتكار شخصيات افتراضية والتفاعل معها، حيث تتعلم النماذج اللغوية البرمجية تفضيلات المستخدم وتضبط ردودها لإبقائه منخرطا لأطول فترة ممكنة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": أميركا والصين تدرسان سبل منع تحول منافسات الذكاء الاصطناعي إلى كارثة
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": أميركا والصين تدرسان سبل منع تحول منافسات الذكاء الاصطناعي إلى كارثة
12/05/2026 19:03:58
12/05/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يدخل لبنان "نادي الأثرياء" عبر الذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
هل يدخل لبنان "نادي الأثرياء" عبر الذكاء الاصطناعي؟
12/05/2026 19:03:58
12/05/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" توسّع حماية حسابات القُصّر عبر الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"ميتا" توسّع حماية حسابات القُصّر عبر الذكاء الاصطناعي
12/05/2026 19:03:58
12/05/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: متقدمون على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وسأخبر الرئيس الصيني بذلك حينما ألتقيه
Lebanon 24
ترامب: متقدمون على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وسأخبر الرئيس الصيني بذلك حينما ألتقيه
12/05/2026 19:03:58
12/05/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الذكاء الاصطناعي
روسيا اليوم
إيطاليا
روسيا
روبوت
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير عن توسيع الوجود العسكريّ الأميركي في غرينلاند... ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقرير عن توسيع الوجود العسكريّ الأميركي في غرينلاند... ماذا كشف؟
12:00 | 2026-05-12
12/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاء مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئا؟
Lebanon 24
آلاء مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئا؟
11:55 | 2026-05-12
12/05/2026 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حول العالم.. هذا هو عدد الفلسطينيين
Lebanon 24
حول العالم.. هذا هو عدد الفلسطينيين
11:48 | 2026-05-12
12/05/2026 11:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
Lebanon 24
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
11:00 | 2026-05-12
12/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجوية السورية تعاود نقل الحجاج إلى المدينة المنورة بعد سنوات من التوقف
Lebanon 24
الخطوط الجوية السورية تعاود نقل الحجاج إلى المدينة المنورة بعد سنوات من التوقف
10:31 | 2026-05-12
12/05/2026 10:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:33 | 2026-05-11
11/05/2026 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
13:57 | 2026-05-11
11/05/2026 01:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2026-05-12
تقرير عن توسيع الوجود العسكريّ الأميركي في غرينلاند... ماذا كشف؟
11:55 | 2026-05-12
آلاء مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئا؟
11:48 | 2026-05-12
حول العالم.. هذا هو عدد الفلسطينيين
11:00 | 2026-05-12
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
10:31 | 2026-05-12
الخطوط الجوية السورية تعاود نقل الحجاج إلى المدينة المنورة بعد سنوات من التوقف
10:30 | 2026-05-12
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24