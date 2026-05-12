في إيطاليا... تسجيل أول حالة إدمان على الذكاء الاصطناعي

سجّلت هيئة الخدمات الوطنية لمكافحة الإدمان في ، أول حالة في البلاد لشخص يخضع للعلاج بسبب إدمانه على الدردشة مع روبوتات .

وبحسب صحيفة "Ilgazzettino"، فإنّ الحالة تتعلق بفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، من مدينة ميستري، كانت قد ابتعدت بشكل شبه كلي عن الحوار والتفاعل مع البشر لعدة أشهر، وبدلا من ذلك لجأت لبرنامج "Character AI"، الذي يتيح للمستخدمين ابتكار شخصيات افتراضية والتفاعل معها، حيث تتعلم النماذج اللغوية البرمجية تفضيلات المستخدم وتضبط ردودها لإبقائه منخرطا لأطول فترة ممكنة. (روسيا اليوم)