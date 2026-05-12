ترامب يُثير الجدل عن في حديثه عن الوجبات السريعة: قد تكون مفيدة

أثار الرئيس الأميركي موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة حول الطعام والوجبات السريعة، خلال فعالية صحية أُقيمت في ، حيث قال مازحاً إن "الطعام غير الصحي ربما يكون أفضل من الأطعمة الصحية".وخلال حديثه، قال إنه يشعر اليوم بالقوة نفسها التي كان يشعر بها قبل 50 عاماً، مضيفاً أن بعض الأشخاص الذين يلتزمون بأنظمة غذائية صحية صارمة "يبدون أضعف" منه، رغم حرصهم الشديد على تناول الطعام الصحي ومراقبة أوزانهم.وقال ترامب: "ربما تكون الوجبات السريعة مفيدة، والطعام الصحي ليس جيداً كما يعتقدون. أعرف أشخاصاً يطلبون الكرفس والطعام الصحي في المطاعم، ثم يمرضون سريعاً.. أما أنا فأشعر أنني رائع!". (ارم نيوز)