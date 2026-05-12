معهد بحثي يكشف معلومة عن "فيروس هانتا"

أفاد معهد بحثي فرنسي عن أن تفشي هانتا قد يستمر لأشهر بعد تسجيل عدة إصابات.في هذا السياق، قالت وزيرة الصحة ستيفاني ريست اليوم الثلاثاء إنه ليس من المؤكد ما إذا كانت سلالة فيروس ‌هانتا المرتبطة بتفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية هونديوس تحورت لكن المسؤولين "يشعرون بقدر من الاطمئنان".وقالت ريست أمام "هناك أمور... لا نعرفها عن هذا . ليس لدينا ⁠حتى الآن التسلسل الكامل للفيروس الذي يسمح لنا بالقول بثقة اليوم، حتى لو كنا مطمئنين إلى حد ما حتى الآن... إن هذا الفيروس لم يتحور بعد".من جانبه، رأى لمنظمة الصحة العالمية غيبرييسوس، الثلاثاء، أن "عمل" السلطات الصحية "لم ينته بعد" رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من 100 راكب وعضو طاقم من السفينة "إم في هونديوس" التي تفشّى فيها فيروس هانتا خلال الأسابيع الأخيرة.وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي مشترك مع في ، غداة انتهاء عمليات الإجلاء التي نُفِذَت في ظل إجراءات حماية مشددة جدا، "عملنا لم ينته بعد"، منبّها إلى أن "حالات أخرى قد تظهر في الأسابيع المقبلة نظرا إلى فترة حضانة الفيروس الطويلة".وأمل غيبرييسوس في أن "تتبع الدول نصائحه وتوصياته" في شأن هذا الفيروس.