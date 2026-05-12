هل يزور ترامب إسرائيل قبل الانتخابات؟

أكد السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل قريباً، وربما قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في تشرين الأول المقبل.
ومن شأن زيارة ترامب إذا حدثت قبل الانتخابات أن تعزز حظوظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أزمات عدة. وأكّد هاكابي في مؤتمر في جامعة تل أبيب أن ترامب مصمم على تعزيز التحالف مع إسرائيل.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن هاكابي قال إنه يأمل أن تحدث الزيارة في وقت قريب جداً هذا الصيف، مضيفاً أن «ترامب أقرب رئيس أميركي إلى إسرائيل، ولديه فهم أوضح لقيمة الشراكة معها».