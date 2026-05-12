هل يزور ترامب إسرائيل قبل الانتخابات؟

أكد السفير الأميركي ، مايك هاكابي، أن الرئيس الأميركي قد يقوم بزيارة رسمية إلى قريباً، وربما قبل الانتخابات المتوقعة في تشرين الأول المقبل.

ومن شأن زيارة إذا حدثت قبل الانتخابات أن تعزز حظوظ رئيس الوزراء ، الذي يواجه أزمات عدة. وأكّد هاكابي في مؤتمر في جامعة أن ترامب مصمم على تعزيز التحالف مع إسرائيل.

وحسب " "، فإن هاكابي قال إنه يأمل أن تحدث الزيارة في وقت قريب جداً هذا الصيف، مضيفاً أن «ترامب أقرب رئيس أميركي إلى إسرائيل، ولديه فهم أوضح لقيمة الشراكة معها».