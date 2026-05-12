|
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
البنتاغون: تكلفة الحرب على إيران تقترب من 29 مليار دولار
Lebanon 24
12-05-2026
|
13:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
البنتاغون
أن تكلفة الحرب ضد
إيران
ارتفعت لتصل إلى قرابة 29 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار عن التقديرات التي قُدمت قبل أسبوع واحد فقط. وجاء هذا الكشف خلال جلسة استماع في
الكونغرس
لمناقشة ميزانية الدفاع لعام 2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 تريليون دولار.
وأوضح المدير المالي للبنتاغون، جولز هيرست الثالث، أن تحديث الأرقام يعود إلى مراجعة مستمرة لتكاليف إصلاح واستبدال المعدات والنفقات التشغيلية.
من جانبه، أكد
وزير الدفاع
بيت هيغسيث
أن الإدارة ستطلب تمويلاً إضافياً منفصلاً عن الميزانية الأساسية، نافياً بشدة التقارير التي تتحدث عن استنزاف مخزون الذخيرة الأميركي، قائلاً: "لدينا الكثير مما نحتاج إليه".
في المقابل، شن النواب
الديمقراطيون
هجوماً حاداً على الإدارة، منتقدين ما وصفوه بـ"انعدام الشفافية" في الأهداف والإنفاق المالي للحرب.
