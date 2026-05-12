البنتاغون: تكلفة الحرب على إيران تقترب من 29 مليار دولار



Advertisement

وأوضح المدير المالي للبنتاغون، جولز هيرست الثالث، أن تحديث الأرقام يعود إلى مراجعة مستمرة لتكاليف إصلاح واستبدال المعدات والنفقات التشغيلية. أعلن أن تكلفة الحرب ضد ارتفعت لتصل إلى قرابة 29 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار عن التقديرات التي قُدمت قبل أسبوع واحد فقط. وجاء هذا الكشف خلال جلسة استماع في لمناقشة ميزانية الدفاع لعام 2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 تريليون دولار.وأوضح المدير المالي للبنتاغون، جولز هيرست الثالث، أن تحديث الأرقام يعود إلى مراجعة مستمرة لتكاليف إصلاح واستبدال المعدات والنفقات التشغيلية.

من جانبه، أكد أن الإدارة ستطلب تمويلاً إضافياً منفصلاً عن الميزانية الأساسية، نافياً بشدة التقارير التي تتحدث عن استنزاف مخزون الذخيرة الأميركي، قائلاً: "لدينا الكثير مما نحتاج إليه".

في المقابل، شن النواب هجوماً حاداً على الإدارة، منتقدين ما وصفوه بـ"انعدام الشفافية" في الأهداف والإنفاق المالي للحرب.