عربي-دولي

طهران تقر بدخول 4 من مواطنيها المياه الكويتية.. وهكذا برّرت

12-05-2026 | 15:59
طهران تقر بدخول 4 من مواطنيها المياه الكويتية.. وهكذا برّرت
أقرت وزارة الخارجية الإيرانية بأن 4 مواطنين إيرانيين دخلوا المياه الإقليمية الكويتية أثناء تنفيذ مهمة بحرية، مشيرة إلى أن الحادث لم يكن متعمداً.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن دخولهم المياه الكويتية حصل خلال دورية بحرية اعتيادية، بعدما أدى عطل فني في أنظمة التوجيه والملاحة إلى انحراف المسار.
وأكدت طهران أن الحادث لا يحمل أي طابع عدائي تجاه الكويت، مشددة على احترامها سيادة دول الجوار وحرصها على تجنب أي توتر في العلاقات الثنائية.
ودعت إيران إلى معالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية، بما يضمن الإفراج عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين، وتمكين بعثتها الدبلوماسية من متابعة أوضاعهم وفق القوانين والأعراف الدولية.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عبر البحر، وقالت إنهم اعترفوا بانتمائهم إلى "الحرس الثوري" الإيراني وتكليفهم بمهمة تسلل إلى جزيرة بوبيان بواسطة قارب صيد مستأجر.
وأوضحت الوزارة أن المجموعة اشتبكت مع القوات الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود، فيما تمكن اثنان من أفرادها من الفرار.
كما استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن الواقعة، ومؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها.
