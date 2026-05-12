طهران تقر بدخول 4 من مواطنيها المياه الكويتية.. وهكذا برّرت

وقالت الخارجية ، في بيان، إن دخولهم المياه الكويتية حصل خلال دورية بحرية اعتيادية، بعدما أدى عطل فني في أنظمة التوجيه والملاحة إلى انحراف المسار.وأكدت أن الحادث لا يحمل أي طابع عدائي تجاه الكويت، مشددة على احترامها سيادة دول الجوار وحرصها على تجنب أي توتر في العلاقات الثنائية.ودعت إلى معالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية، بما يضمن الإفراج عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين، وتمكين بعثتها الدبلوماسية من متابعة أوضاعهم وفق القوانين والأعراف الدولية.في المقابل، أعلنت الكويتية ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عبر البحر، وقالت إنهم اعترفوا بانتمائهم إلى " " وتكليفهم بمهمة تسلل إلى بوبيان بواسطة قارب صيد مستأجر.وأوضحت الوزارة أن المجموعة اشتبكت مع القوات الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود، فيما تمكن اثنان من أفرادها من الفرار.كما استدعت الكويتية السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن الواقعة، ومؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها.