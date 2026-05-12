إيران ترد على زيارة ترامب إلى الصين

وقال السفير لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي، في تصريحات لوكالة "إرنا"، إن العلاقات بين طهران وبكين "راسخة واستراتيجية"، مشدداً على أن الصين ليست مجرد شريك اقتصادي أو مستورد للطاقة بالنسبة إلى ، بل تشكل جزءاً أساسياً من التوازن السياسي الإيراني في مواجهة الضغوط والتهديدات.وأضاف أن العلاقات الصينية تقوم على روابط حضارية وثقافية عريقة، وتتجاوز البعد الاقتصادي إلى شراكة سياسية واستراتيجية أوسع.وأشار رحماني فضلي إلى أن زيارة الإيراني عباس عراقجي إلى الصين، الأسبوع الماضي، تعكس تحركاً دبلوماسياً نشطاً من طهران لإعادة تثبيت موقعها الإقليمي والدولي بعد التوترات الأخيرة مع وإسرائيل.وأكد أن إيران تسعى، إلى جانب خياراتها الدفاعية، إلى تعزيز موقعها عبر بناء تحالفات استراتيجية مع قوى إقليمية ودولية، بما يخدم الأمن والتنمية المشتركة.وتأتي هذه التصريحات بعدما قال ، أثناء مغادرته متوجهاً إلى الصين، إن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى أي مساعدة في مواجهة إيران"، مؤكداً أن "ستنتصر في جميع الأحوال"، سواء بشكل سلمي أو بطريقة أخرى.