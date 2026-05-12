ترامب يصف من يريد السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي بـالغبي!

Advertisement

وأكد ، في حديث للصحافيين الثلاثاء، أن لن تقبل إلا باتفاق جيد مع طهران.وأضاف أن فرضت حصاراً فعالاً على ، مشيراً إلى أن طهران كانت تحصل على أموال كبيرة عبر مضيق هرمز.وفي ما يتعلق بجهود وقف الحرب، قال ترامب: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن وقف إطلاق النار مع إيران".ولوّح الرئيس الأميركي بخيارات أكثر تشدداً، داعياً إيران إلى "فعل الصواب"، ومحذراً من "إنهاء العمل بشأنها".كما أعلن أنه سيجري مباحثات مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول إيران خلال زيارته المرتقبة إلى بكين، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن واشنطن ستحتاج إلى دعم في هذا الملف.وفي ملف ، نفى ترامب وجود أي تفاهم مع بشأن استيلاء على إقليم دونباس، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا "ستنتهي قريباً جداً".