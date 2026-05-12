Najib Mikati
عربي-دولي

ترامب يصف من يريد السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي بـ"الغبي"!

Lebanon 24
12-05-2026 | 16:40
ترامب يصف من يريد السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي بـالغبي!
ترامب يصف من يريد السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي بـالغبي!
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أمر غير مقبول، قائلاً إن "من يريد السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي شخص غبي".
وأكد ترامب، في حديث للصحافيين الثلاثاء، أن واشنطن لن تقبل إلا باتفاق جيد مع طهران.
وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت حصاراً فعالاً على إيران، مشيراً إلى أن طهران كانت تحصل على أموال كبيرة عبر مضيق هرمز.
وفي ما يتعلق بجهود وقف الحرب، قال ترامب: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن وقف إطلاق النار مع إيران".
ولوّح الرئيس الأميركي بخيارات أكثر تشدداً، داعياً إيران إلى "فعل الصواب"، ومحذراً من "إنهاء العمل بشأنها".
كما أعلن أنه سيجري مباحثات مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول إيران خلال زيارته المرتقبة إلى بكين، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن واشنطن ستحتاج إلى دعم الصين في هذا الملف.
وفي ملف أوكرانيا، نفى ترامب وجود أي تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استيلاء روسيا على إقليم دونباس، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا "ستنتهي قريباً جداً".
