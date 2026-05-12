عراقجي: نجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بمضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "إيران تجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز، بما يتوافق مع القانون الدولي".
وأضاف عراقجي أن "المصدر الرئيسي للوضع الراهن في مضيق هرمز هو العدوان العسكري الأميركي الصهيوني على إيران"، معتبراً أن التوترات الحالية جاءت نتيجة السياسات العسكرية التي تستهدف بلاده.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "تهديدات الولايات المتحدة الأميركية وعدم صدقها يمثلان أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب بشكل نهائي والتوصل إلى اتفاق محتمل بشأن الأوضاع القائمة في المنطقة".