قبل قمة ترامب وشي في بكين.. محادثات تجارية أميركية - صينية في كوريا الجنوبية

وصل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، لعقد محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، وذلك قبيل قمة مرتقبة في بكين خلال الأيام المقبلة تجمع رئيسَي أكبر اقتصادين في العالم.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات عدداً من الملفات الاقتصادية والتجارية، تمهيداً للاجتماع المقرر يومي الخميس والجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.
وكانت وكالة "نيوز 1" قد أفادت أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول في مطار إنتشون، بأن المحادثات ستُعقد داخل إحدى قاعات الاستقبال في المطار.