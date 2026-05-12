قبل قمة ترامب وشي في بكين.. محادثات تجارية أميركية - صينية في كوريا الجنوبية

وصل الأميركي سكوت بيسنت إلى الجنوبية اليوم الأربعاء، لعقد محادثات تجارية مع الصيني هي ليفينغ، وذلك قبيل قمة مرتقبة في خلال الأيام المقبلة تجمع رئيسَي أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات عدداً من الملفات الاقتصادية والتجارية، تمهيداً للاجتماع المقرر يومي الخميس والجمعة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

وكانت وكالة "نيوز 1" قد أفادت أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول في مطار إنتشون، بأن المحادثات ستُعقد داخل إحدى قاعات الاستقبال في .

وقال مسؤولون أميركيون إن من المتوقع أن تتفق والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن عن مشتريات تتضمن طائرات بوينج ومنتجات زراعة وطاقة أميركية.وتسعى بكين إلى أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، وأثارت مخاوف بشأن مشروع قانون يهدف إلى منع دخول معدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية إلى الصين. (آرم نيوز)