أستراليا تعلن عزمها الانضمام إلى "مهمة هرمز" لحماية الملاحة في المضيق

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، انضمامها إلى مهمة تقودها كل من وبريطانيا بهدف حماية وتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز.وقال الأسترالي ريتشارد مارلز إن بلاده ستنضم إلى مهمة "دفاعية بحتة"، بقيادة البلدين .وصرح مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة، قائلا إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة سبق أن أرسلتها إلى المنطقة لصد الهجمات .وأضاف الوزير في بيان: "أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة وفرنسا، بمجرد إنشائها".وأشار مارلز إلى أن هذه المهمة "مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع إظهار ملموس بأمن التجارة الدولية".