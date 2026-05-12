مبنى بمليار دولار.. أرقام صادمة لخطة تطوير الجناح الشرقي للبيت الأبيض

كشف موقع أكسيوس تفاصيل خطة وُصفت بالمثيرة للجدل تتعلق بمشروع إعادة تأهيل الجناح الشرقي في ، بتكلفة تُقدّر بنحو مليار دولار.ومن المقرر أن يعرض البيت الأبيض تفاصيل أوفى عن المشروع خلال غداء يُعقد لأعضاء الجمهوريين بعد ظهر الثلاثاء.وتؤكد أن الخطة لا تقتصر على إنشاء قاعة احتفالات جديدة كما طرحه سابقاً، بل تتضمن أيضاً حزمة واسعة من الإجراءات الأمنية الحديثة.وبحسب “أكسيوس”، سيتم إدراج هذا التمويل ضمن حزمة تسوية الميزانية، التي تشمل كذلك تمويل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.وحصل "أكسيوس" على وثيقة تُفصّل تكاليف التمويل سيتم توزيعها خلال الغداء، وتشمل:220 مليون دولار: لتعزيز الأمن في مجمع البيت الأبيض، بما في ذلك الزجاج المضاد للرصاص، وتقنيات كشف الطائرات المسيّرة، وأنظمة كشف وغيرها من التهديدات.180 مليون دولار: لإنشاء مركز جديد لفحص الزوار أمنيا.175 مليون دولار: لتدريب جهاز الخدمة السرية على مواجهة التهديدات الحديثة.175 مليون دولار: لتعزيز تأمين الشخصيات التي يحميها جهاز الخدمة السرية.150 مليون دولار: لجهود جهاز الخدمة السرية في "مواجهة الطائرات المسيّرة، واختراقات المجال الجوي، والتهديدات البيولوجية، وغيرها من التهديدات الناشئة، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات".100 مليون دولار: لتأمين "الفعاليات الوطنية البارزة".