تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مبنى بمليار دولار.. أرقام صادمة لخطة تطوير الجناح الشرقي للبيت الأبيض

Lebanon 24
12-05-2026 | 23:07
A-
A+
مبنى بمليار دولار.. أرقام صادمة لخطة تطوير الجناح الشرقي للبيت الأبيض
مبنى بمليار دولار.. أرقام صادمة لخطة تطوير الجناح الشرقي للبيت الأبيض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف موقع أكسيوس تفاصيل خطة وُصفت بالمثيرة للجدل تتعلق بمشروع إعادة تأهيل الجناح الشرقي في البيت الأبيض، بتكلفة تُقدّر بنحو مليار دولار.
Advertisement

ومن المقرر أن يعرض البيت الأبيض تفاصيل أوفى عن المشروع خلال غداء يُعقد لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بعد ظهر الثلاثاء.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن الخطة لا تقتصر على إنشاء قاعة احتفالات جديدة كما طرحه الديمقراطيون سابقاً، بل تتضمن أيضاً حزمة واسعة من الإجراءات الأمنية الحديثة.

وبحسب “أكسيوس”، سيتم إدراج هذا التمويل ضمن حزمة تسوية الميزانية، التي تشمل كذلك تمويل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.

وحصل "أكسيوس" على وثيقة تُفصّل تكاليف التمويل سيتم توزيعها خلال الغداء، وتشمل:

220 مليون دولار: لتعزيز الأمن في مجمع البيت الأبيض، بما في ذلك الزجاج المضاد للرصاص، وتقنيات كشف الطائرات المسيّرة، وأنظمة كشف المواد الكيميائية وغيرها من التهديدات.

180 مليون دولار: لإنشاء مركز جديد لفحص الزوار أمنيا.

175 مليون دولار: لتدريب جهاز الخدمة السرية على مواجهة التهديدات الحديثة.

175 مليون دولار: لتعزيز تأمين الشخصيات التي يحميها جهاز الخدمة السرية.

150 مليون دولار: لجهود جهاز الخدمة السرية في "مواجهة الطائرات المسيّرة، واختراقات المجال الجوي، والتهديدات البيولوجية، وغيرها من التهديدات الناشئة، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات".

100 مليون دولار: لتأمين "الفعاليات الوطنية البارزة".
مواضيع ذات صلة
أرقام وحقائق صادمة: كيف أجهضت الحرب فرصة تعافي الاقتصاد اللبناني؟
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: أرقام صادمة لعدد الموقوفين من دون محاكمات
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: الأرقام الأولية لحجم أضرار الحرب تبلغ نحو 270 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض لسي بي إس: أنفقنا حتى الآن 12 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

المواد الكيميائية

البيت الأبيض

الديمقراطيون

مجلس الشيوخ

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:21 | 2026-05-13
Lebanon24
03:21 | 2026-05-13
Lebanon24
02:36 | 2026-05-13
Lebanon24
02:22 | 2026-05-13
Lebanon24
02:12 | 2026-05-13
Lebanon24
02:00 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24