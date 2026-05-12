تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رقم كبير جدا.. هذه تكلفة "قبة ترامب الذهبية" لنشر أسلحة في الفضاء

Lebanon 24
12-05-2026 | 23:46
A-
A+
رقم كبير جدا.. هذه تكلفة قبة ترامب الذهبية لنشر أسلحة في الفضاء
رقم كبير جدا.. هذه تكلفة قبة ترامب الذهبية لنشر أسلحة في الفضاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي ان تكلفة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر أسلحة في الفضاء، التي يروج لها باعتبارها برنامج دفاع صاروخي باسم "القبة الذهبية"، قدرت بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عاما.  
Advertisement

ويفوق هذا الرقم بكثير التقدير الأولي البالغ 175 مليار دولار، الذي أعلنه ترامب العام الماضي.

ووصف تقرير مكتب الميزانية غير الحزبي، الذي نشر الثلاثاء، التحليل بأنه "نهج توضيحي، وليس تقديرا لمقترح محدد تقدمت به الإدارة الأميركية".

وكان ترامب أمر بإنشاء النظام الدفاعي المستقبلي عبر أمر تنفيذي خلال الأسبوع الأول من ولايته، قائلا حينها إنه يتوقع أن يصبح النظام "جاهزا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي"، في كانون الثاني 2029.

وقال في الأمر التنفيذي مبررا الحاجة إلى النظام: "على مدى الأربعين عاما الماضية، لم يتراجع التهديد الناتج عن الأسلحة الاستراتيجية من الجيل الجديد، بل أصبح أكثر حدة وتعقيدا مع تطوير الخصوم المنافسين وشبه المنافسين أنظمة إطلاق متطورة".

وأوضح تقرير مكتب الميزانية أن تقدير التكلفة يواجه صعوبة، بسبب نقص التفاصيل المقدمة من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بشأن طبيعة الأنظمة التي سيتم نشرها وعددها، وهو ما يجعل "من المستحيل تقدير التكلفة طويلة الأجل لمشروع القبة الذهبية".

ويستند مفهوم النظام الدفاعي جزئيا إلى منظومة الدفاعات متعددة الطبقات في إسرائيل، المعروفة باسم "القبة الحديدية"، التي لعبت دورا رئيسيا في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة القادمة من إيران والفصائل المتحالفة معها خلال الحرب.

ومن المقرر أن تشمل "القبة الذهبية" الأميركية قدرات أرضية وفضائية لرصد الصواريخ واعتراضها وتدميرها، في مختلف مراحل أي هجوم محتمل.
 
مواضيع ذات صلة
أرقام خيالية بشأن كلفة "القبة الذهبية" الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"أرتميس 2" تستعد لتحطيم الرقم القياسي لمركبة "أبولو 13" في عمق الفضاء
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"المؤسسة المارونية للانتشار" متضامنة مع القرى المسيحية جنوبًا: لنشر "اليونيفيل" داخلها
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الإدارة الأميركية

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

في إسرائيل

المستقبل

الكونغرس

إسرائيل

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:21 | 2026-05-13
Lebanon24
03:21 | 2026-05-13
Lebanon24
02:36 | 2026-05-13
Lebanon24
02:22 | 2026-05-13
Lebanon24
02:12 | 2026-05-13
Lebanon24
02:00 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24