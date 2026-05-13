الكويت تضبط متهماً هارباً من حكم قضائي

استطاعت ضبط متهم هارب محكوم عليه في إحدى ، من أجل استكمال مدة محكوميته المتبقية بعد خروجه من البلاد، وذلك عقب تنسيق أمني وتعاون بين والسعودية، إذ تسلمت الداخلية الكويتية المتهم في منفذ السالمي الحدودي مع .

Advertisement

وذكرت الداخلية الكويتية أنها بدأت تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب وملابسات خروج المتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسبب، بجانب تأكيدها على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء وعلى كل من تسول له نفسه الإقدام على مخالفة القانون والهروب من العدالة.



في سياق متصل، شددت على أن عملية الضبط جاءت نتيجة التنسيق الأمني المشترك وتبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين الجهات الأمنية المختصة في البلدين الشقيقين، معربةً عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية في ، إثر سرعة الاستجابة والتعاون في ضبط وتسليم المتهم. مؤكدةً أن هذا التعاون يجسد الشراكة الأمنية الراسخة بين البلدين.