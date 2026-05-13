عربي-دولي

الصين تدعو باكستان إلى تكثيف وساطتها بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز

Lebanon 24
13-05-2026 | 00:09
الصين تدعو باكستان إلى تكثيف وساطتها بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز
الصين تدعو باكستان إلى تكثيف وساطتها بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز photos 0
حثّ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، باكستان على تكثيف جهودها في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، والمساهمة في دفع مساعي إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف المرتبط به.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن وانغ يي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، دعا فيه "باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة والمساهمة في معالجة القضايا المتعلقة بفتح مضيق هرمز بشكل صحيح".

وقال وانغ يي، بحسب الوكالة، "ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن "الجانبان أكدا أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز".

ويتوقع أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، الشريك الاستراتيجي والاقتصادي الرئيسي لإيران، مساء اليوم الأربعاء.

ووصلت العملية الدبلوماسية التي تتوسط فيها باكستان لحل الأزمة إلى طريق مسدود.

والثلاثاء، رفضت الحكومة الإيرانية فكرة تعديل مقترحاتها التي قال ترامب إنها "غير مقبولة إطلاقا".
