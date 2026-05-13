تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بوساطة أوروبية.. أوكرانيا تقترح "هدنة المطارات" مع روسيا

Lebanon 24
13-05-2026 | 00:35
A-
A+
بوساطة أوروبية.. أوكرانيا تقترح هدنة المطارات مع روسيا
بوساطة أوروبية.. أوكرانيا تقترح هدنة المطارات مع روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مجلة بوليتيكو أن أوكرانيا تسعى إلى إشراك أوروبا بشكل مباشر في جهود التهدئة مع روسيا عبر مقترح محدود يقضي بوقف متبادل للهجمات على المطارات، في محاولة لكسر الجمود الذي يحيط بمفاوضات السلام المتعثرة بين موسكو وكييف.
Advertisement

وبحسب المجلة، طرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها فكرة "هدنة المطارات" خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، معتبراً أن أوروبا قد تحتاج إلى لعب "دور جديد" في المسار الدبلوماسي.

وقال سيبيها: "ربما نحتاج إلى دور أوروبي في جهود السلام.. ربما نحاول التوصل إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار في المطارات"، في إشارة إلى اتفاق يمنع الطرفين من استهداف البنى التحتية الجوية المدنية والعسكرية.

المطارات في قلب التصعيد
ويأتي المقترح في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى على العمق الروسي خلال الأشهر الأخيرة، والتي طالت مطارات رئيسية بينها مطار شيريميتيفو في موسكو ومطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ.

وترى كييف أن هذه الضربات قد تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إبداء مرونة أكبر تجاه اتفاق محدود، خصوصاً مع تزايد تأثير الهجمات على حركة الطيران والبنية التحتية الحيوية داخل روسيا.

وفي المقابل، تواصل روسيا تنفيذ ضربات جوية وصاروخية مكثفة ضد منشآت أوكرانية، بما فيها مطارات ومخازن عسكرية وشبكات طاقة، ضمن الحرب المستمرة منذ شباط 2022.
مواضيع ذات صلة
"بوليتيكو" عن وزير خارجية أوكرانيا: ربما نحتاج دوراً أوروبياً لوقف استهداف المطارات مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:57 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تُعلن هدنة "عيد الفصح" مع أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:57 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تستأنف الهجمات على أوكرانيا بعد هدنة استمرت 3 أيام
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هدنة "يوم النصر" هذا ما تطالب به روسيا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:03:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

الأوكرانية

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:21 | 2026-05-13
Lebanon24
03:21 | 2026-05-13
Lebanon24
02:36 | 2026-05-13
Lebanon24
02:22 | 2026-05-13
Lebanon24
02:12 | 2026-05-13
Lebanon24
02:00 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24