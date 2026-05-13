بوساطة أوروبية.. أوكرانيا تقترح "هدنة المطارات" مع روسيا

كشفت مجلة بوليتيكو أن أوكرانيا
تسعى إلى إشراك أوروبا
بشكل مباشر في جهود التهدئة مع روسيا
عبر مقترح محدود يقضي بوقف متبادل للهجمات على المطارات، في محاولة لكسر الجمود الذي يحيط بمفاوضات السلام المتعثرة بين موسكو
وكييف.
وبحسب المجلة، طرح وزير الخارجية
الأوكراني أندريه سيبيها فكرة "هدنة المطارات" خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
في بروكسل، معتبراً أن أوروبا قد تحتاج إلى لعب "دور جديد" في المسار الدبلوماسي.
وقال سيبيها: "ربما نحتاج إلى دور أوروبي
في جهود السلام.. ربما نحاول التوصل إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار في المطارات"، في إشارة إلى اتفاق يمنع الطرفين من استهداف البنى التحتية الجوية المدنية والعسكرية.
المطارات في قلب التصعيد
ويأتي المقترح في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية
بعيدة المدى على العمق الروسي خلال الأشهر الأخيرة، والتي طالت مطارات رئيسية بينها مطار شيريميتيفو في موسكو ومطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ.
وترى كييف أن هذه الضربات قد تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى إبداء مرونة أكبر تجاه اتفاق محدود، خصوصاً مع تزايد تأثير الهجمات على حركة الطيران والبنية التحتية الحيوية داخل روسيا.
وفي المقابل، تواصل روسيا تنفيذ ضربات جوية وصاروخية مكثفة ضد منشآت أوكرانية، بما فيها مطارات ومخازن عسكرية وشبكات طاقة، ضمن الحرب المستمرة منذ شباط 2022.