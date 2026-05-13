بوساطة أوروبية.. أوكرانيا تقترح "هدنة المطارات" مع روسيا

كشفت مجلة بوليتيكو أن تسعى إلى إشراك بشكل مباشر في جهود التهدئة مع عبر مقترح محدود يقضي بوقف متبادل للهجمات على المطارات، في محاولة لكسر الجمود الذي يحيط بمفاوضات السلام المتعثرة بين وكييف.وبحسب المجلة، طرح الأوكراني أندريه سيبيها فكرة "هدنة المطارات" خلال اجتماع لوزراء خارجية في بروكسل، معتبراً أن أوروبا قد تحتاج إلى لعب "دور جديد" في المسار الدبلوماسي.وقال سيبيها: "ربما نحتاج إلى دور في جهود السلام.. ربما نحاول التوصل إلى ما يسمى بوقف إطلاق النار في المطارات"، في إشارة إلى اتفاق يمنع الطرفين من استهداف البنى التحتية الجوية المدنية والعسكرية.المطارات في قلب التصعيدويأتي المقترح في ظل تصاعد الهجمات بعيدة المدى على العمق الروسي خلال الأشهر الأخيرة، والتي طالت مطارات رئيسية بينها مطار شيريميتيفو في موسكو ومطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ.وترى كييف أن هذه الضربات قد تدفع إلى إبداء مرونة أكبر تجاه اتفاق محدود، خصوصاً مع تزايد تأثير الهجمات على حركة الطيران والبنية التحتية الحيوية داخل روسيا.وفي المقابل، تواصل روسيا تنفيذ ضربات جوية وصاروخية مكثفة ضد منشآت أوكرانية، بما فيها مطارات ومخازن عسكرية وشبكات طاقة، ضمن الحرب المستمرة منذ شباط 2022.