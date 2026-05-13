انطلاق محادثات تجارية صينية أميركية في كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة أنباء الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء أن الوفدين الصيني والأميركي اجتمعا لإجراء محادثات تجارية في مطار إنتشون الدولي في الجنوبية.ووصل الأميركي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لإجراء محادثات تجارية مع الوزراء الصيني هي ليفينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم.ومن المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من تمهيداً للاجتماع المقرر انعقاده في يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأميركي والصيني شي جين بينغ في بكين.

ولم يدلِ بيسنت بأي تصريح للصحافيين عند وصوله إلى مطار إنتشون.وذكرت (نيوز 1) أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في مطار إنتشون، أن المناقشات من المقرر أن تجري في غرفة استقبال بالمطار.وقال مسؤولون أميركيون إن من المتوقع أن تتفق والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقة أميركية.وتسعى بكين إلى أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، وأثارت مخاوف بشأن مشروع قانون يهدف إلى منع دخول معدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية إلى الصين.