|
إقتصاد
انطلاق محادثات تجارية صينية أميركية في كوريا الجنوبية
Lebanon 24
13-05-2026
|
00:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة أنباء
الصين
الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء أن الوفدين الصيني والأميركي اجتمعا لإجراء محادثات تجارية في مطار إنتشون الدولي في
كوريا
الجنوبية.
ووصل
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لإجراء محادثات تجارية مع
نائب رئيس
الوزراء الصيني هي ليفينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم.
ومن المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من
القضايا
تمهيداً للاجتماع المقرر انعقاده في يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأميركي
دونالد ترامب
والصيني شي جين بينغ في بكين.
ولم يدلِ بيسنت بأي تصريح للصحافيين عند وصوله إلى مطار إنتشون.
وذكرت (نيوز 1) أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في مطار إنتشون، أن المناقشات من المقرر أن تجري في غرفة استقبال بالمطار.
وقال مسؤولون أميركيون إن من المتوقع أن تتفق
الولايات المتحدة
والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقة أميركية.
وتسعى بكين إلى أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، وأثارت مخاوف بشأن مشروع قانون يهدف إلى منع دخول معدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية إلى الصين.
قبل قمة ترامب وشي في بكين.. محادثات تجارية أميركية - صينية في كوريا الجنوبية
إعلام صيني: بدء محادثات تجارية بين الصين وأميركا في سول
انطلاق قمة صينية - أميركية بعد غد الأربعاء لبحث ملفات الحرب والتجارة والطاقة
انطلاق المحادثات الإيرانية الأميركية في إسلام آباد
تصريح من 3 كلمات يفتح النار على ترامب.. ماذا قال؟
إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية.. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل
جدل في واشنطن.. بسبب ملابس روبيو
إيران تعدم رجلا اتهم بالتجسس لصالح إسرائيل
محذرة من الفوضى.. طهران توجه انتقادات لاذعة لأميركا
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
