روبيو يرافق ترامب إلى بكين

سيكون الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، في بكين برفقة الرئيس رغم خضوعه لعقوبات من التي تضمّن نهجها الجديد تجاهه تغيير طريقة كتابة اسمه.

وبصفته عضوا في مجلس الشيوخ، دافع روبيو بشراسة عن حقوق الإنسان في الصين التي ردت بفرض عقوبات عليه مرتين، وهو تكتيك تستخدمه في كثير من الأحيان ضد خصومها.



وقالت الصين، أمس الثلاثاء، إنها لن تمنع روبيو، البالغ من العمر 54 عاما والذي يزور الصين للمرة الأولى، من الصعود إلى الطائرة الرئاسية مع ، أول رئيس أميركي يزور بكين منذ نحو عقد.



وقال الناطق باسم السفارة ليو بينغيو "تستهدف أقوال السيد روبيو وأفعاله عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي في ما يتعلق بالصين".



ويبدو أن الصين وجدت حلا دبلوماسيا بعد تعيين ترامب روبيو وزيرا للخارجية ومستشارا للأمن القومي.